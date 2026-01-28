Tarım ve Orman Bakanlığından Antalya'daki hasar tespit incelemelerine ilişkin açıklama
Tarım ve Orman Bakanlığı, Antalya'da etkili olan sel ve hortumdan etkilenen tarım alanlarına ilişkin hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
Ankara
Bakanlığın NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunuldu.
Paylaşımda, Tarım Reformu Genel Müdürü Osman Yıldız ve Bitkisel Üretim Genel Müdürü Uğur Erdem'in Antalya'da yaşanan olumsuzluklardan etkilenen üreticileri ziyaret ettikleri belirtildi.
Sahadaki durumun yerinde incelendiği ifade edilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz, DSİ Bölge Müdürlüğümüz ve TARSİM ekiplerimizle hasar tespit çalışmalarını sahada aralıksız sürdürüyor, yaşanan olumsuzlukların en kısa sürede giderilmesi için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz."