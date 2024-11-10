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Spor

Yelkende genç sporcular, uluslararası yarışmalarda madalya kazanmayı sürdürüyor

Son dönemde Avrupa ve dünya şampiyonalarında genç Türk sporcularının başarılarının arttığı yelkende, Techno 293 Avrupa Şampiyonası ve IQ Foil Gençler Dünya Şampiyonası'nda Türk sporcular 7 madalya kazandı.

Ali Korkmaz  | 10.11.2024 - Güncelleme : 10.11.2024
Yelkende genç sporcular, uluslararası yarışmalarda madalya kazanmayı sürdürüyor

Izmir

Yunanistan'da 24 Ekim-3 Kasım'da düzenlenen Techno 293 Avrupa Şampiyonası’nda 13 yaş altı kızlarda Zeynep Mavioğlu, Avrupa şampiyonu oldu, yaş grubunda da genel klasman ikincisi olmayı başardı. 17 yaş altı kızlarda ise Defne Eğrilmez ikinciliği elde ederken 13 yaş altı erkeklerde Alp Kaya Akdağ bronz madalyaya uzandı.

26 Ekim-2 Kasım'da İspanya'nın Sa Rapita kentinde düzenlenen IQ Foil Gençler Dünya Şampiyonası’nda IQ Foilde 17 yaş altı kızlarda Rüya Uğurlu ile 15 yaş altında Ece Melis Baş ikinciliğe, Parla Kabasakal da üçüncülüğe ulaştı.

Active Surf Club sporcuları Ece Melis Baş, Rüya Uğurlu ve Defne Eğrilmez'in antrenörü Tuğrul Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son 4 yılda rüzgar sörfünde çok ciddi bir yükseliş olduğunu söyledi.

"Sürekli şampiyonluk istiyoruz"

Sporcularının çok çalıştığını ve denizde geçirdikleri sürenin çok fazla olduğunu kaydeden Albayrak, "Çok çalışınca başarı da kaçınılmaz oluyor. Çocuklar da o kadar büyük işler yapıyorlar ki artık dünya, Avrupa ikincilikleri sevindirmiyor. Çünkü bizi sürekli başarıya alıştırdılar. Biz sürekli şampiyonluk istiyoruz." dedi.

Albayrak, 2028 Los Angeles Olimpiyatları için çok ciddi hazırlanan sporcular olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Başarı için sponsorluklar gerekiyor. Çocukların okullarının, çocukların sporu yapmalarına izin vermesi gerekiyor. Aslına bakılırsa olimpiyata giden yol biraz zor. Çünkü olimpik sporcu olmak artık bu işi meslek haline getirmek gibi bir şey. 365 günün 200 günü denizde kalmaları gerekiyor. Kamplar yapmaları gerekiyor. Yarışlara gitmeleri gerekiyor.

Son IQ Foil Dünya Şampiyonası'nda en çok ilk beşte sporcusu olan ülke biziz. Dünya Şampiyonasının en başarılı ülkesi Türkiye diyebilirim."

Rüya Uğurlu: "Gözüm olimpiyatlarda"

İspanya'daki 2024 IQ Foil Gençler Dünya Şampiyonası'nda 17 yaş altı kızlarda gümüş madalyanın sahibi olan Rüya Uğurlu, yarışma için uzun süre çok çalıştıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Beklediğim bir sonuçtu, olmak istediğim yerdi, o yüzden çalışmalarıma değdi. İlerisi için tabii ki gözüm olimpiyatlarda. İlerisi için elimden geldiği kadarıyla çalışacağım." diye konuştu.

Aynı şampiyonada 15 yaş altında gümüş madalyaya uzanan Ece Melis Baş da şampiyona boyunca hava şartlarından dolayı sadece 2 gün yarışabildiklerini, bu nedenle ikinci sırada kaldığını anlattı.

Ece Melis Baş, "Artık 17 yaş altında mücadele edeceğim. Yurt dışı derecesi almayı planlıyorum. Olimpiyatlarda mücadele etmek istiyorum." dedi.

Yunanistan'daki Techno 293 Avrupa Şampiyonası’nda 17 yaş altı kızlarda gümüş madalyaya uzanan Defne Eğrilmez de şampiyonanın güzel geçtiğini, son gün birinciliğe çıkma şansını yakaladığını ancak değerlendiremediğini ifade etti.

Defne Eğrilmez, önümüzdeki süreçte Wing Foil sporuyla uğraşmayı planladığını belirterek, "Yurt dışında okumak istediğim için bu sene ders çalışmam gerekiyor. Aslında çok zor olmuyor okulla beraber sörfü götürmek." diye konuştu.

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