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Spor

Wushuda 14 madalya kazanan milli sporcunun hedefi muaythaide dünya şampiyonluğu

Malatya'da ailesinin izin vermemesine rağmen arkadaşlarının telkinleriyle wushuya başlayan ve 14 madalya kazanan milli sporcu Yusuf Özgenel, muaythaide dünya şampiyonu olmak için ter döküyor.

Orhan Yoldaş   | 13.03.2022
Wushuda 14 madalya kazanan milli sporcunun hedefi muaythaide dünya şampiyonluğu Fotoğraf: Orhan Yoldaş/AA

Malatya

17 yaşındaki Yusuf, okuldaki arkadaşlarının zorlamasıyla 4 yıl önce wushu Kung Fu sporuna başladı.

Ailesinin "Bu spor sana göre değil, otur ders çalış" dediği Özgenel, 2019'daki Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda 2 altın, 1 bronz, ulusal müsabakalarda ise 1 altın, 3 gümüş ile 7 bronz madalya kazandı.

Wushu dışında muaythai, boks ve kick boks branşlarında da mücadele eden Özgenel, bu branşlarda da madalya alabilmek için antrenmanlarını sürdürüyor.

Aldığı madalyaların ardından wushuya karşı olan ailesinin bu spora bakışının biraz değiştiğini belirten Özgenel, "Sınıf arkadaşlarım beni zorladı. 'Evde oturma, bilgisayar telefonla uğraşma, sporla sosyalleşirsin" diyorlardı. Ben de bunun üzerine wushuya başladım. Ailem spora bırakmıyordu, evde tutuyorlardı, kapıları kilitledikleri oldu. Şimdi anlatırken gülüyoruz ama o vakitler zor bir dönemeçten geçtik. Ramazan Yavuz hocam ve yardımcı antrenörlerim arkamda durdu. Sonraki süreçte gittiğim şampiyonalarda derece almaya başladım." ifadelerini kullandı.

"Haftada 36 saat çalışıyorum"

Özgenel, antrenmanlarını aksatmadan düzenli yaptığını belirterek, "5 Şubat'ta düzenlenen Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda altın madalya aldım. Şu an haftada 7 gün antrenman yapıyorum. Haftada 36 saat çalışıyorum. Okulun tatil olduğu günlerde çift idman yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Wushu'nun yanı sıra muaythai, boks ve kick boks branşlarında da ulusal müsabakalarına hazırlandığını anlatan Özgenel, şunları söyledi:

"Hedefim bu branşlarda Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonluğu elde etmek. Önümüzde Türkiye Muaythai Gençler Şampiyonası var, orada altın madalya alarak dünya şampiyonasına katılmak istiyorum. Mayıs ayında Dünya Kick Boks Şampiyonası var, ona da hazırlanıyorum."

Yardımcı Antrenör Fadime Gül Kırteke, antrenmanlarda hız, kuvvet bazen de kondisyona ağırlık verdiklerini belirterek, Özgenel'i eksik yönlerine göre şampiyonaya hazırladıklarını söyledi.

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