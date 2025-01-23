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Spor

Wushucu ikiz kız kardeşler, milli takım formasına kavuşabilmek için ter döküyor

Wushu branşında kısa sürede çeşitli başarılar elde eden Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi ikiz kardeşler Süreyya ve Süheyla Altın, milli takıma girebilmek için haftanın 5 günü antrenman yapıyor.

Çiğdem Münibe Alyanak  | 23.01.2025 - Güncelleme : 23.01.2025
Wushucu ikiz kız kardeşler, milli takım formasına kavuşabilmek için ter döküyor Fotoğraf: Çiğdem Münibe Alyanak/AA

Çanakkale

Savunma sporlarına ilgi duyan 20 yaşındaki Süreyya ve Süheyla Altın kardeşler, liseden mezun olduktan sonra karate branşıyla ilgilenmeye başladı. Pandemiden dolayı bir süre sonra antrenmanları yarıda bırakmak zorunda kalan ikizler, 2022'de Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesini kazandı.

Eğitimlerinin yanı sıra bir spor branşıyla ilgilenmeye karar veren ikiz kardeşlerin yolu, yaptıkları araştırmalar neticesinde Wushu Milli Takımı antrenörü Mazlum Orak ile kesişti. Orak'ın yönlendirmesiyle, wushu branşında ilerleme kararı alan Altın kardeşler, bir yıl boyunca yaptıkları antrenmanlarla bu branşın inceliklerini öğrendi.

Kendilerini kısa sürede geliştiren ikiz wushucular, 2024 yılında katıldıkları Türkiye ve Balkan şampiyonalarından dereceyle ayrıldı. Süheyla Altın, Türkiye Şampiyonası'nda "Light Sanda 60 kilo" kategorisinde gümüş madalya, Süreyya Altın da "Light Sanda 65 kilo" kategorisinde bronz madalya kazandı. Sporcular, 23 ülkeden 1100 sporcunun katıldığı 7. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası Avrasya Kupası'nda ise kendi sıkletlerinde gümüş madalya kazandı.

Hedef büyüten ikiz sporcular, 14 Şubat'ta Yalova'da yapılacak Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak için ter döküyor. Antrenörleri eşliğinde haftanın 5 günü, günde iki antrenman yapan ikiz kardeşler milli sporcu olup, kariyerlerine Avrupa ve dünya derecelerini eklemeyi hedefliyor.

"Onun kazanması beni daha çok mutlu ediyor"

Süreyya Altın, AA muhabirine, sporu çok sevdiklerini, azimle çalışarak üniversite tercihlerini de bu yönde yaptıklarını dile getirdi.

Üniversite eğitimi için geldikleri Çanakkale'de kendilerine branş olarak wushuyu seçtiklerini anlatan Altın, "Wushuya kulüpte 2 yıl önce sıfırdan başladık, hiçbir şey bilmiyorduk. İlk yıl kendimizi antrenmanlara verdik. İkinci yıl müsabakalara çıktık. Türkiye Şampiyonası'nda dereceler elde ettik. Türkiye 3'üncülüğüm ve Balkan Şampiyonası'nda 2'nciliğim var." dedi.

Altın, küçük yaşlardan beri dövüş sporlarına ilgi duyduklarını ifade ederek, "Hem okuyalım hem de kendimizi wushu branşında ilerletelim istedik. Kardeşimle birbirimizin teknik ve taktiklerini biliyoruz. Bu yüzden birbirimizle genelde çok maç yapmayız." diye konuştu.

Geçen yıl katıldıkları müsabakaların ilk deneyimleri olduğunu ve ikizi Süheyla tatamiye çıktığında çok heyecanlandığını dile getiren Altın, kardeşinin maçın adeta kendisi müsabakaya çıkmış gibi heyecan duyduğunu vurguladı.

Süreyya Altın, Türkiye Şampiyonası hazırlıklarının yoğun geçtiğini, haftanın 5 günü, günde iki antrenman yaptıklarına değinerek, şöyle konuştu:

"Hafta sonları dinleniyoruz. Ayrıca yardımcı antrenörlük de yapıyoruz. Ders verirken kendimize bir şeyler katmaya, güç olarak kendimizi geliştirmeye, öğrencilerimize de birikimimizi aktarmaya çalışıyoruz. İleride bu branşta dereceler elde ederek, memleketimiz Bursa'da kulüp açmayı hedefliyoruz. Türkiye Şampiyonası'nın ardından Balkan Şampiyonası'na gideceğiz. Orada da hedefimiz şampiyonluk. Geçen sene milli sporcu olamadık. Bu sene amacımız milli sporcu olup, Avrupa ve dünya şampiyonasına katılmak. 2 yıl içinde hiçbir altyapımız olmadan bunları yapabildiysek, bu tempoyu bırakmaksak şampiyonluk gelir diye düşünüyorum."

"Kardeş olduğumuz için wushuyu karşılıklı deneyimleme imkanı buluyoruz"

Süheyla Altın da memleketleri Bursa'da karateye başladıklarını daha sonra eğitim için geldikleri Çanakkale'de wushu ile tanıştıklarını hatırlattı.

Müsabaka öncesi antrenmanlarının yoğun geçtiğini anlatan Altın, şöyle devam etti:

"Benim Türkiye ve Balkan ikinciliğim var. Önümüzde 2025 Türkiye Şampiyonası var. Antrenmanlarımız yoğun şekilde devam ediyor. Bu seferki hedefimiz şampiyon olmak. İnşallah şampiyon olacağız. Kardeş olduğumuz için wushuyu karşılıklı deneyimleme imkanı buluyoruz. Müsabakaya ilk çıktığında heyecandan bacaklarım titredi ancak ikizim Süreyya beni motive etmek için tezahüratlar yaptı. Böylece kendimi iyi hissettim. Artık o heyecanımızı yendik."

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