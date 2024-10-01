Voleybolda, Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nın sahibi Arkas Spor oldu
Voleybolda Arkas Spor, Halkbank'ı 3-0 yenerek Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nın sahibi oldu.
Istanbul
Voleybol Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçında Halkbank'ı 3-0 yenen Arkas Spor, kupanın sahibi oldu.
Efeler Ligi'nde geride kalan sezonda şampiyonluğa ulaşan ve AXA Sigorta Kupa Voley'i kazanan Halkbank ile AXA Sigorta Kupa Voley'in finalisti Arkas Spor karşı karşıya geldi. Rakibi karşısında üstün bir oyun sergileyen Arkas Spor, karşılaşmayı kazanarak kupayı ilk kez müzesine götürdü.
Bakan Bak, AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı kazanan Arkas Spor'u kutladı
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında, "TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan Voleybol Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçında Halkbank'ı yenerek kupanın sahibi olan Arkas Spor'u kutluyorum. Şampiyonlar Kupası'nda mücadele eden Halkbank’ı da tebrik ediyor, her iki kulübümüze yeni sezonda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.