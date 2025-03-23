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Spor

Voleybolda Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley Dörtlü Finali yarın Rize'de başlayacak

Voleybolda 2025 Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley Dörtlü Finali, Rize'de başlayacak.

Muhammed Boztepe  | 23.03.2025 - Güncelleme : 23.03.2025
Voleybolda Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley Dörtlü Finali yarın Rize'de başlayacak

Ankara

Halkbank, İstanbul Gençlikspor, Fenerbahçe Medicana ve Arkas Spor'un mücadele edeceği organizasyon, Yenişehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de şampiyon olacak takım, gelecek sezon Türkiye'yi CEV Kupası'nda temsil etme hakkı kazanacak.

Karşılaşmaların yarı final programı şöyle:

Yarın:

13.00 Halkbank-İstanbul Gençlikspor

15.30 Fenerbahçe Medicana-Arkas Spor

Yarı finalde galip gelen takımlar, 25 Mart'ta final maçında karşı karşıya gelecek.

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