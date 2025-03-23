Voleybolda Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley Dörtlü Finali yarın Rize'de başlayacak
Voleybolda 2025 Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley Dörtlü Finali, Rize'de başlayacak.
Ankara
Halkbank, İstanbul Gençlikspor, Fenerbahçe Medicana ve Arkas Spor'un mücadele edeceği organizasyon, Yenişehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.
Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de şampiyon olacak takım, gelecek sezon Türkiye'yi CEV Kupası'nda temsil etme hakkı kazanacak.
Karşılaşmaların yarı final programı şöyle:
Yarın:
13.00 Halkbank-İstanbul Gençlikspor
15.30 Fenerbahçe Medicana-Arkas Spor
Yarı finalde galip gelen takımlar, 25 Mart'ta final maçında karşı karşıya gelecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.