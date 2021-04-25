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Spor

Voleybol Sultanlar Ligi'ne yükselecek iki ekip İzmir'de belli olacak

Voleybolda Sultanlar Ligi'ne yükselecek 2 takımın belli olacağı Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi Final Grubu müsabakaları yarın İzmir'de başlayacak.

Ali Korkmaz   | 25.04.2021
Voleybol Sultanlar Ligi'ne yükselecek iki ekip İzmir'de belli olacak

İzmir

Adam Voleybol, Bolu Belediyespor, Edremit Belediyespor ve Sigorta Shop Kalecik Belediyespor'un katılımıyla tek devreli lig usulüyle gerçekleşecek final karşılaşmaları 3 gün boyunca Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde yapılacak.

Final Grubu'nda ilk 2 sırayı alan ekipler gelecek sezon Sultanlar Ligi'nde mücadele etme hakkı elde edecek.

Organizasyonun maç programı şöyle:

Yarın:

13.00 Edremit Belediyespor-Bolu Belediyespor

17.00 Adam Voleybol-Sigorta Shop Kalecik Belediyespor

27 Nisan Salı:

13.00 Bolu Belediyespor-Adam Voleybol

16.00 Sigorta Shop Kalecik Belediyespor-Edremit Belediyespor

28 Nisan Çarşamba:

16.00 Sigorta Shop Kalecik Belediyespor-Bolu Belediyespor

19.00 Edremit Belediyespor-Adam Voleybol


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