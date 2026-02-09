Dolar
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kahramanmaraş’ta Kısık İçme Suyu Projesi kapsamında yürütülen çalışmaları incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunuyor
Spor

Voleybol Sultanlar Ligi'nde 21. hafta maçları yarın oynanacak

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 21. hafta karşılaşmaları yarın yapılacak.

Hüseyin Burak Demirer  | 09.02.2026 - Güncelleme : 09.02.2026
Voleybol Sultanlar Ligi'nde 21. hafta maçları yarın oynanacak

Ankara

Maç programı şöyle:

15.00 İlbank-Bahçelievler Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)

15.30 Kuzeyboru-Fenerbahçe Medicana (Aksaray)

18.00 Göztepe-VakıfBank (TVF Atatürk)

18.30 Eczacıbaşı Dynavit-Türk Hava Yolları (Eczacıbaşı)

19.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor Eker (Mimar Sinan)

19.00 Beşiktaş-Zeren Spor (Beşiktaş Gain)

19.00 Galatasaray Daikin-Aras Kargo (Burhan Felek Vestel)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
