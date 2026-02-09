Dolar
43.59
Euro
51.72
Altın
5,028.73
ETH/USDT
2,041.00
BTC/USDT
69,447.00
BIST 100
13,778.60
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kahramanmaraş’ta Kısık İçme Suyu Projesi kapsamında yürütülen çalışmaları incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunuyor
logo
Gündem

İHH, ramazanda 66 ülkede 3 milyon kişiye ulaşmayı hedefliyor

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, ramazanda 66 ülkede 3 milyon kişiye ulaşmayı hedefliyor.

Lale Bildirici Büyükkarakaya  | 09.02.2026 - Güncelleme : 09.02.2026
İHH, ramazanda 66 ülkede 3 milyon kişiye ulaşmayı hedefliyor

İstanbul

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, "Ramazan Kardeşliğe Çağrı" sloganıyla Türkiye'nin yanı sıra Afrika, Asya, Orta Doğu, Avrupa ve Güney Amerika'daki 66 ülkede yardıma muhtaç ailelere destek sağlanacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ramazanda gerçekleştirilecek çalışmalarla 3 milyon kişiye ulaşılması hedefleniyor.

Vakfın ramazan çalışmaları kapsamında kumanya kolisi bedeli 1400 lira, bir kişilik iftar bedeli 240 lira, bayramlık bedeli de 1400 lira olarak belirlendi.

İHH, Türkiye genelinde 81 ildeki 45 bin aileye de kumanya kolisi ve kumanya kartı ulaştırmayı planlıyor.

Ramazan boyunca savaş ve kriz koşullarının yaşandığı Filistin, Suriye, Sudan ve Lübnan başta olmak üzere birçok ülkede ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım çalışmaları devam edecek.

Çatışmalar ve ekonomik zorluklar nedeniyle gıdaya ve temel ihtiyaçlara erişimde ciddi güçlük yaşayan sivillerin desteklenmesinin hedeflendiği çalışmalar kapsamında kumanya, iftar, bayramlık, fitre, fidye ve zekat dağıtılacak.

Hayırseverler, Türkiye'de ve dünyanın farklı bölgelerindeki ihtiyaç sahibi Müslümanlar için zekatlarını, fitrelerini, sadakalarını ve kumanyalarını bağışlayarak kampanyalara kısa mesaj servisiyle de destek olabilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının sekizinci duruşması başladı
İHH, ramazanda 66 ülkede 3 milyon kişiye ulaşmayı hedefliyor
Erzurum, Tunceli, Kars, Ağrı ve Ardahan yeniden karla kaplandı
Türkiye'nin nüfusu 86 milyon 92 bin 168 oldu
Borsada kar vaadiyle dolandırıcılığa yönelik İstanbul merkezli soruşturmada yakalanan 68 zanlı adliyede
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

İHH, ramazanda 66 ülkede 3 milyon kişiye ulaşmayı hedefliyor

İHH, ramazanda 66 ülkede 3 milyon kişiye ulaşmayı hedefliyor

Trakya'da zincir marketlerde ramazan öncesi "fiyat" ve "etiket" denetimi yapıldı

Erzurum'da kırsal ve merkezdeki camiler ramazana özel temizleniyor

İsviçreli avukatlar, Dışişleri Bakanı Cassis'i "Gazze'de soykırıma yardım" suçlamasıyla UCM'ye şikayet etti

İsviçreli avukatlar, Dışişleri Bakanı Cassis'i "Gazze'de soykırıma yardım" suçlamasıyla UCM'ye şikayet etti
BM İnsan Hakları Ofisi, 2026'daki çalışmaları için 400 milyon dolar yardım çağrısı

BM İnsan Hakları Ofisi, 2026'daki çalışmaları için 400 milyon dolar yardım çağrısı
Ramazan ayı öncesinde ülke genelinde gıda ve fahiş fiyat denetimleri yoğunlaştı

Ramazan ayı öncesinde ülke genelinde gıda ve fahiş fiyat denetimleri yoğunlaştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet