logo
Yaşam

İftara kadar servis yapılmayan kıraathane mahalle sakinlerinin buluşma noktası oluyor

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde yaklaşık 33 yıldır hizmet veren bir kıraathanede, ramazan ayında iftar saatine kadar çay ve kahve servisi yapılmıyor.

Ali Furkan Çetiner  | 05.03.2026 - Güncelleme : 05.03.2026
İftara kadar servis yapılmayan kıraathane mahalle sakinlerinin buluşma noktası oluyor Fotoğraf: Ali Furkan Çetiner/AA

Eskişehir

Şarhöyük Mahallesi Gazi Yakup Satar Caddesi'nde bulunan ve 1993 yılında Seyfettin Aydın tarafından açılan kıraathanede başlatılan uygulama, aradan geçen yıllara rağmen sürdürülüyor.

Aydın'ın vefatının ardından işletmeyi devralan oğlu Nusret Aydın da babasından kalan geleneği devam ettiriyor.

Ramazan ayında iftar saatine kadar içecek servisi yapılmayan kıraathanede buluşan mahalle sakinleri, gazete okuyup sohbet ederek vakit geçiriyor.

İlk kez gelen bazı müşteriler çay servisi yapılmadığını öğrenince şaşkınlık yaşasa da uygulama çoğunlukla anlayışla karşılanıyor.

İftardan sonra ise kıraathanede normal çay ve kahve servisi yapılıyor.

Kıraathane çalışanı 60 yaşındaki Mehmet Umarlar, AA muhabirine, ramazan ayındaki uygulamanın yıllardır sürdüğünü söyledi.

İşletmede 33 yıl önce başlatılan uygulamanın gelenek haline dönüştüğünü anlatan Umarlar, şöyle konuştu:

"Patronumuzun babası Seyfettin amca böyle yapardı. Ondan bu yana aynı geleneği sürdürüyorlar. 1993 yılından beri burada ramazan ayında çay, kahve servisimiz yok. Oruç tutan arkadaşlar burada gazete okuyorlar, muhabbet ediyorlar. Gelip çay isteyenler oluyor. Anlattığımızda anlayışla karşılıyorlar."

Mahalle sakinlerinden Osman Nuri Uğur ise yaklaşık 30 yıldır aynı uygulamanın sürdüğünü belirterek, "İftara kadar burada çay, kahve olmaz. Mahalleli gelir, sohbet eder, gazetemizi okuruz. Vakit gelince camiye gideriz. Bu uygulamadan memnunuz." ifadelerini kullandı.

