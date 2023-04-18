Dolar
19.40
Euro
21.27
Altın
2,006.02
ETH/USDT
2,097.20
BTC/USDT
30,222.00
BIST 100
5,018.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Voleybol AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finalinde Halkbank şampiyon oldu

Voleybol AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finalinde Halkbank, Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-0 yenerek şampiyon oldu.

Hande Durmuş  | 18.04.2023 - Güncelleme : 18.04.2023
Voleybol AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finalinde Halkbank şampiyon oldu

Bursa

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Dünya Baltacıoğlu Özel Sezonu final maçında Halkbank, Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-0 yenerek şampiyon oldu.

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Ahmet Oğuzhan Ünal

Fenerbahçe HDI Sigorta: Kaan Gürbüz, Lakrani, Ferreira, Vahit Emre Savaş, Louati, Ahmet Tümer (Hasan Yeşilbudak, Burak Mert, Caner Pekşen, İzzet Ünver, Meljanac)

Halkbank: Mert Matic, Jaeschke, Yiğit Gülmezoğlu, Ma'a, Abdel, Doğukan Ulu (Deniz İvgen, Volkan Done, Aslan Ekşi)

Setler: 21-25, 18-25, 12-25

Süre: 81 dakika (27, 30, 24)


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Karaya ulaşan Karadeniz gazının test işlemleri yapılıyor
Bakan Murat Kurum: Artık Kartal'ın dönüşümünün yapılabilmesi adına hiçbir problemi kalmadı
Gönüllü kadınlar, Hataylı depremzedelere bayramlık hediyeler verdi
MİT tarafından Türkiye'ye getirilen FETÖ üyesi Cintosun Elazığ'da tutuklandı
Tekirdağ'da sağanak etkili oluyor

Benzer haberler

Voleybol AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finalinde Halkbank şampiyon oldu

Voleybol AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finalinde Halkbank şampiyon oldu

Voleybolda "Süper Türk finalinin" biletleri satışa çıktı

CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde yarın VakıfBank ile Fenerbahçe Opet karşılaşacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet