Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara’da “Ulusal Su Kurulu 4'üncü Toplantısı”nda konuşuyor.
logo
Ekonomi

Halkbank'tan güven ve itibarlarını zedeleyici haberlere yalanlama

Halkbank tarafından, bir medya kuruluşunun yazılı ve sosyal medya kanallarında yer alan haber ve paylaşımlarının gerçeğe aykırı olduğu bildirildi.

Aylin Rana Aydin Kuş  | 18.08.2025 - Güncelleme : 18.08.2025
Halkbank'tan güven ve itibarlarını zedeleyici haberlere yalanlama

İstanbul

Bankadan yapılan açıklamada, bir medya kuruluşuna ait yazılı ve sosyal medya kanalları ile bazı sosyal medya hesaplarında Bodrum'da bir restoranda sözde şampanyaların içildiği lüks bir doğum günü partisine Bankanın Genel Müdürünün katıldığı yönündeki haber ve paylaşımların gerçeğe aykırı, kamuoyunu yanıltıcı, Bankanın güven ve itibarını sarsıcı ve iftira türünde yalan açıklamalar olduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bankamızın ve Bankamız Genel Müdürünün güven ve itibarını sarsacak nitelikte olan haksız, yalan, mesnetsiz haber ve yorumlar ile ilgili olarak tüm yasal haklarımızın kullanılacağını kamuoyunun bilgilerine sunarız."

