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Spor

VakıfBank oyuncusu Marina Markova, bu sezon gösterdiği gelişimden memnun

VakıfBank'ın Rus smaçörü Marina Markova, bu sezon gösterdiği gelişimin onun için büyük bir başarı olduğunu söyledi.

Ceren Aydınonat  | 01.05.2025 - Güncelleme : 01.05.2025
VakıfBank oyuncusu Marina Markova, bu sezon gösterdiği gelişimden memnun Fotoğraf: Ağıt Erdi Ulukaya/AA

İstanbul

VakıfBank'ta ilk sezonunu geçiren 24 yaşındaki voleybolcu, AA muhabirine kulüpteki gelişimi, 2024-2025 Vodafone Sultanlar Ligi şampiyonluğu ve CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'ne dair açıklamalarda bulundu.

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Sezon başında VakıfBank başantrenörü Giovanni Guidetti'nin dikkatini çekmiş olmanın gurur verici olduğunu belirten Markova, "Çok hoş bir durum. Kısa sürede böylesine iyi bir kulübün ve antrenörün dikkatini çekebilmiş olduğum için çok mutluyum. Aynı zamanda biraz ilginçti çünkü ilk profesyonel sezonumdu ve ikinci yılımda VakıfBank gibi bir takıma gelmiş olmaktan dolayı da mutluydum. Takıma ilk katıldığımda çok heyecanlıydım. Çeşitli kombinasyonlar üzerine çalışıyorduk. Dolayısıyla böylesine büyük bir kulüpte olmak benim daha önceki gelişimimin bir sonucu olarak görünüyordu. Bu da benim için bir başarıydı." değerlendirmesinde bulundu.

Takımda yer aldığı ilk sezonda bu kadar önemli bir rol üstlenmeyi beklemediğini anlatan genç smaçör, "Bu yıl öğrenme ve kapasitemi geliştirme yılı olur diye bekliyordum. 1-2 maçta üzerimde baskı hissettim ama sonrasında kendimi en iyi şekilde göstermeye motive ettim. Kendi üzerimde bir baskı oluşturdum. Bu da gelişimimi beraberinde getirdi. En iyi hücumculardan birisi olmayı hedefliyorum." diye konuştu.

Sultanlar Ligi'nde bu sezonu başarıyla tamamladıklarını söyleyen oyuncu, "Çok çalıştık ve bunun sonucunda gelen gelişimle birlikte başarılı bir lig sürecini geride bıraktık. Onca sakatlığa ve zor zamana rağmen kendini adayan bir takım vardı ve bunun sonucunda şampiyon olduk. Herkes birbirine yardımcı oldu. 2 yıllık bir aranın ardından VakıfBank'a şampiyonluğu getirdik." ifadelerini kullandı.

CEV Şampiyonlar Ligi

Marina, 3-4 Mayıs'ta mücadele edecekleri CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde en iyi seviyede oynamaya çalışacaklarını vurguladı.

Müsabakaların zor geçeceğinden bahseden Rus smaçör, "Biraz gergin hissediyorum. İstanbul'da çok büyük bir turnuva oynanacak. Diğer takımlar da çok yüksek seviyede. En iyi seviyemizi göstermeye çalışacağız ve sonuna kadar savaşacağız." dedi.

Sarı-siyahlı taraftarlardan büyük destek beklediğini belirten Markova, sözlerini şöyle noktaladı:

"Dörtlü Final'de mücadele edecek tek Türk takımı olmak baskı yaratsa da büyük destek bekliyoruz. Türkiye'nin tek temsilcisi olmak bu bakımdan bize avantaj sağlayacaktır. Türk halkının bizi destekleyeceğini umuyorum. 3 İtalyan takımına karşı oynayacağız. Bu da finalde bir İtalyan takımıyla karşılaşmamızın garanti olacağı anlamına geliyor. Çok büyük bir turnuvada karşı karşıya geleceğiz. Elbette büyük destek bekliyoruz."

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