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Beşiktaş Futbol Takımı, Süper Lig’de Fenerbahçe ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını Nevzat Demir Tesisleri’ndeki antrenmanla sürdürüyor.
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Spor

VakıfBank oyuncusu Deniz Uyanık'ın hayali, sezonu Avrupa'nın zirvesinde tamamlamak

VakıfBank'ın orta oyuncusu Deniz Uyanık, CEV Şampiyonlar Ligi'nin Dörtlü Final organizasyonunda mücadele edecek tek Türk takımı oldukları için üstlerinde büyük bir sorumluluk olduğunu ve sezonu Avrupa'nın zirvesinde tamamlamak istediklerini söyledi.

Ceren Aydınonat  | 29.04.2025 - Güncelleme : 29.04.2025
VakıfBank oyuncusu Deniz Uyanık'ın hayali, sezonu Avrupa'nın zirvesinde tamamlamak Fotoğraf: Ağıt Erdi Ulukaya/AA

İstanbul

Sarı-siyahlı kulüpteki ilk yılını geçiren 23 yaşındaki orta oyuncu, AA muhabirine bu sezona, başantrenör Giovanni Guidetti ile çalışmasına ve CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'ne yönelik açıklamalarda bulundu.

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Vodafone Sultanlar Ligi'nde 2024-2025 sezonunun kendisi için yeni bir başlangıç olduğunu aktaran genç oyuncu, "Buraya gelmeden önce mental olarak zor olacağını ve teknik olarak kendime çok şey katmam gerektiğini biliyordum. Başlarda özellikle mental açıdan çok zorlandım. Çünkü oynadığım diğer takımlarda çoğu zaman böyle bir sorumluluk alma eğiliminde değildim. Burada hedef çok farklı. Herkes sahada oynarken büyük sorumluluk almak zorunda. Sezonun başındaki Galatasaray maçı, takım için ve benim için çok zordu. Daha sonra yavaş yavaş kimyamız oturmaya başladı. Çok enerjik ve mutlu bir takımız. Ben kendi açımdan çok üst düzey bir performans gösterdiğimi söyleyemem. Blok ve atağımı geliştirme açısından çok daha iyisini yapabilirdim. Yine de mutsuz değilim, gayet mutluyum." ifadelerini kullandı.

Sezon başında başantrenör Giovanni Guidetti ile çalışırken mental açıdan zorlandığını belirten Deniz Uyanık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Giovanni bana teknik açıdan çok fazla şey katıyor. Aynı zamanda diğer yardımcı antrenörlerimizle de çok fazla konuşuyoruz. Mental olarak çok zorlandım. Giovanni de bir bakıma bu açıdan nasıl güçlenmem gerektiğini bana anlatıyor. Başta adapte olamasam da şu an yavaş yavaş kendimi güçlendirdiğimi düşünüyorum, daha da güçlenmek istiyorum." diye konuştu.

"Üstümüzde büyük bir sorumluluk var"

Genç orta oyuncu, 3-4 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da oynanacak CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final mücadeleleri için üstlerinde büyük bir sorumluluk olduğunu dile getirdi.

Dörtlü Final'de çok güçlü takımlarla mücadele edeceklerini vurgulayan orta oyuncu, "Sezon sonuna doğru herkes yorulmaya başladı, sakatlıklar arttı. Ancak biliyoruz ki önümüzde çok önemli maçlar var. Motivasyonumuzu yüksek tutuyoruz. Olabildiğince enerjik olmaya çalışıyoruz. Antrenmanlarda daha odaklı davranmaya çalışıyoruz. Çünkü sezonun sonuna geldik ve en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Umarım her şey umduğumuz gibi olur. Önümüzdeki Şampiyonlar Ligi maçları için çok heyecanlıyız. Tek Türk takımı olduğumuz için üstümüzde büyük bir sorumluluk var, Türkiye'yi temsil edeceğiz. Çok güçlü takımlar var. İlk maçı kazanırsak finalde her şeyimizi ortaya koyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Çok heyecanlıyım"

Deniz Uyanık, Dörtlü Final'de mücadele edecekleri takımlarda çok önemli oyuncuların forma giydiğini ve bu isimlere karşı oynamanın kendisini heyecanlandırdığını ifade etti.

Sarı-siyahlı takımda deneyimli oyuncuların olduğunu ve rakiplerdeki önemli isimlere karşı oyunu nasıl dengeleyeceklerini bildiklerini dile getiren Deniz, "İlk oynayacağımız rakibimiz Scandicci'de Ekaterina Antropova, Maja Ognjenovic gibi çok büyük isimler var. Onlara karşı oynamak benim için çok büyük bir olay. Aynı şekilde Milano ve Conegliano da çok güçlü takımlar. Ben onlara karşı oynayacağımızı hayal bile edemezdim. Çok heyecanlıyım." şeklinde konuştu.

Deniz Uyanık, sözlerini Şampiyonlar Ligi'nde taraftarların desteğini beklediğini söyleyerek noktaladı.

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