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Spor

VakıfBank-Fenerbahçe serisinde durum eşitlendi

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off final etabı ikinci maçında VakıfBank, Fenerbahçe Opet'i 3-1 yenerek seride durumu 1-1 yaptı.

Ragıp Tekin   | 03.05.2022
VakıfBank-Fenerbahçe serisinde durum eşitlendi Fotoğraf: Şebnem Coşkun/AA

İstanbul

Karşılaşmaya iyi başlayan VakıfBank, Haak, Guimaraes ve Hackley ile etkili ataklar yaptı. Hem hücumda hem savunmada set boyunca etkili olan ev sahibi takım, seti 25-16 kazandı.

İkinci set karşılıklı sayılarla başladı. Vargas ve Fedorovtseva ile etkili olan Fenerbahçe Opet, seti 25-19 önde kapattı.

Üçüncü sette etkili olan VakıfBank, son bölümde Kübra'nın blok sayısıyla öne geçti ve seti 25-21 önde tamamladı.

Final setine de etkili giren sarı-siyahlılar, son bölümde Haak'ın sayılar ve Kübra'nın bloklarıyla seti 25-20, maçı da 3-1 kazandı.

​​​​​​​Serinin 3. maçı 6 Mayıs Cuma günü VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak.

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