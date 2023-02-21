Vakıfbank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde LKS Commercecon'a konuk olacak
Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında yarın Polonya temsilcisi LKS Commercecon ile deplasmanda karşılaşacak.
İstanbul
Polonya'nın Lodz kentindeki Sports Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.
Sarı-siyahlı ekip, CEV Şampiyonlar Ligi'nde C Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak play-off turuna yükselmişti.
LKS Commercecon ise Fenerbahçe Opet'in de yer aldığı D Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak play-off bileti almıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.