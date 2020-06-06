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Spor

Üst klasman hakemlerinin Kovid-19 testleri negatif çıktı

TFF Merkez Hakem Kurulu, üst klasman hakemlerine uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif sonuçlandığını duyurdu.

Emre Doğan   | 06.06.2020
Üst klasman hakemlerinin Kovid-19 testleri negatif çıktı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, "Bilindiği gibi Üst Klasman Hakemlerimiz 5 Haziran tarihinde TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanmaları öncesinde Kovid-19 testine tabi tutulmuştur. Tüm hakemlerimizin ve diğer katılımcıların testleri negatif sonuçlanmıştır. Görevlendirmeler öncesi testlerin uygulanmasına düzenli olarak devam edilecektir." ifadelerine yer verildi.

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