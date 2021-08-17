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Spor

Ümit milli judoculardan Avrupa şampiyonasında 3 madalya

Letonya'nın başkenti Riga'da başlayan Ümitler Avrupa Şampiyonası'nda kadınlarda 40 kiloda Zilan Ertem gümüş, 44 kiloda Nurten Doğrusoy ve 48 kiloda Şeyma Yıldırım bronz madalya kazandı.

Fatih Çakmak   | 17.08.2021
Ümit milli judoculardan Avrupa şampiyonasında 3 madalya

Ankara

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 40 kiloda Zilan Ertem, ilk tur bay geçip çeyrek finalde Ukraynalı Marharyta Miroshnichenko'yu ipponla (3 shido) yendi ve yarı finale çıktı. Ertem, bu turda Macar Szabine Szeleczk'iyi altın skorda waza-ari puanıyla yenerek finalist oldu. Finalde Rus Polina İakovenko'ya yenilen Zilan Ertem gümüş madalyanın sahibi oldu.

44 kiloda Nurten Doğrusoy ise İtalyan Aurora Platania'yı altın skorda waza-ari puanıyla yenerek bronz madalyayı kazandı. 48 kiloda Şeyma Yıldırım, bronz madalya müsabakasında İtalyan Sofia Mazola'yı ipponla yenerek üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Kadınlar 44 kiloda Zeynep Betül Sarıkaya ile erkekler 50 kiloda Mehmet Şahin Ertem, bronz madalya müsabakalarında rakiplerine yenildi ve sıkletlerinde beşinci oldu.

Kadınlar 48 kiloda Elif Kırt repesajda, erkekler 50 kiloda Yusuf Can Uzun ilk turda, 60 kiloda İbrahim Demirel de ikinci turda rakiplerine yenildi.

Şampiyonada yarın kadınlar 52 kiloda Meryem İclal Arslan, 57 kiloda Reyhan Oğuz, erkekler 66 kiloda Emre Karaduman ve 73 kiloda Erman Gürgen tatamiye çıkacak.​​​​​​​

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