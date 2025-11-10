Dolar
42.23
Euro
48.83
Altın
4,082.57
ETH/USDT
3,617.80
BTC/USDT
106,270.00
BIST 100
10,860.39
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Ultra maraton yüzücüsü otizmli Tuna Tunca'ya İngiltere'den ödül

Ultra maraton yüzücüsü Tuna Tunca, Manş Denizi'ni geçme başarısı dolayısıyla İngiltere'de iki ödüle layık görüldü.

Metin Aydemir  | 10.11.2025 - Güncelleme : 10.11.2025
Ultra maraton yüzücüsü otizmli Tuna Tunca'ya İngiltere'den ödül

İzmir

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre dünyanın en zorlu meydan okuması olarak kabul edilen Okyanus Yedilisi'nde Manş Denizi ve Cebelitarık Boğazı'nı geçen Tunca, İngiliz Kanalı Yüzme Derneği tarafından Folkestone kentinde düzenlenen törene katıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Manş Denizi'ni yüzerek geçen dünyadaki ilk otizmli erkek sporcu olarak sahneye davet edilen Tuna Tunca'ya, bu başarısı dolayısıyla dünyanın en prestijli açık su yüzücülerinin buluştuğu programda iki ayrı ödül verildi.

Etkinlikte, Tunca'nın hikayesine yer verilirken, takdim edilen sertifikayla başarılı yüzücünün 13 saat 26 dakikalık Manş Denizi solo geçişi de resmi olarak belgelendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen sporcunun annesi Gülnur Tunca, oğluna inananlara ve destek verenlere teşekkür etti.

Tuna Tunca, eylül ayında Cebelitarık Boğazı'nı da 5 saat 32 dakikada solo yüzerek geçmiş, bu boğazı geçen dünyadaki ilk otizmli yüzücü ünvanını almıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sarıyer'de oyuncak silahla televizyon binasına giren zanlı yakalandı
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ve 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davanın gerekçeli kararı açıklandı
Kocaeli'de karaya oturan gemideki yükün tahliyesine başlandı
Hatay ve Kilis'te bir günde 44 bin 50 fidan toprakla buluşturulacak
Bursa'da 3 milyon 250 bin fidan toprakla buluşacak

Benzer haberler

Ultra maraton yüzücüsü otizmli Tuna Tunca'ya İngiltere'den ödül

Ultra maraton yüzücüsü otizmli Tuna Tunca'ya İngiltere'den ödül

BBC'de Trump belgeseli tartışması yönetimde istifalara yol açtı

İngiltere'de son 3 ayda 25 cami, 27 kez saldırıya uğradı

ABD üniversitelerinin İsrail eleştirilerini Yahudi karşıtlığı olarak yaftaladığı ortaya çıktı

ABD üniversitelerinin İsrail eleştirilerini Yahudi karşıtlığı olarak yaftaladığı ortaya çıktı
İngiltere Merkez Bankası politika faizinde değişikliğe gitmedi

İngiltere Merkez Bankası politika faizinde değişikliğe gitmedi
Londra Yunus Emre Enstitüsü'nde açılan sergiyle tasavvufun "hiçlik" anlayışı sanatla buluştu

Londra Yunus Emre Enstitüsü'nde açılan sergiyle tasavvufun "hiçlik" anlayışı sanatla buluştu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet