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Spor

Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, Kuzey Kanalı geçişini tamamlayamadı

Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, "7 Okyanus" hedefindeki parkurlarından beşincisi olan Kuzey Kanalı geçişini su sıcaklığının 12 derece altına düşmesi nedeniyle tamamlayamadı.

Ali Korkmaz  | 28.09.2024 - Güncelleme : 28.09.2024
Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, Kuzey Kanalı geçişini tamamlayamadı

İzmir

Bengisu Avcı İletişim Ofisi'nden yapılan açıklamada, Kuzey Kanalı geçişi için İrlanda Donaghadee'den TSİ 06.38'de yüzmeye başlayan Bengisu Avcı, bitiş noktasına yaklaşık 1 saat kala okyanus şartlarının çok ağırlaşması ve su sıcaklığının 12 derece altına düşmesi nedeniyle tekneye çıkmak zorunda kaldı.

Sağlık durumunun iyi olduğu açıklanan Bengisu Avcı, Molakai geçişinde de bitime sadece 2 saat kala kutu denizanası teması nedeniyle tekneye çıkmıştı.

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