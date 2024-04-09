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Spor

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Liverpool-Atalanta maçını hakem Halil Umut Meler yönetecek

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, İngiltere'nin Liverpool ile İtalya'nın Atalanta takımları arasında 11 Nisan Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçını yönetecek.

Fatih Erel  | 09.04.2024 - Güncelleme : 09.04.2024
UEFA Avrupa Ligi'ndeki Liverpool-Atalanta maçını hakem Halil Umut Meler yönetecek

Istanbul

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İngiltere'nin Liverpool şehrindeki Anfield Stadyumu'nda TSİ 22.00'de başlayacak müsabakada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Karşılaşmada Alper Ulusoy VAR, Abdülkadir Bitigen ise AVAR olarak görev alacak.

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