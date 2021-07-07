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Spor, Türkiye'nin Gururu Kadın Sporcular

Türkiye'nin Gururu Kadın Sporcular: Hatice Kübra İlgün

Aynı yıl içinde gerçekleştirilen tüm grand prix müsabakalarında madalya kazanan ilk Türk tekvandocu olan Hatice Kübra İlgün, Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele edecek.

Halil İbrahim Avşar   | 07.07.2021
Türkiye'nin Gururu Kadın Sporcular: Hatice Kübra İlgün

Ankara

Milli sporcu Hatice Kübra İlgün, olimpiyatlarda altın madalya kazanan ilk Türk kadın tekvandocu olmayı hedefliyor.

Hatice Kübra İlgün, 2019 yılında düzenlenen tüm grand prix organizasyonlarında madalya kazanarak, bunu başaran ilk Türk tekvandocu oldu.

Bu yıl olimpiyatlar öncesinde Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda gümüş madalya elde eden milli sporcu, kariyerindeki madalyalara bir yenisini daha ekledi.

Hatice Kübra İlgün, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda kadınlar 57 kiloda Türkiye'yi temsil edecek.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Hatice Kübra, kadınlarda 4 sporcuyla tam kadro olimpiyatlarda yer alacaklarına işaret etti.

Kariyerindeki önemli başarıları anlatan 28 yaşındaki milli tekvandocu, "Tekvando branşında büyüklerde dünya ve Avrupa ikinciliğim, Dünya Üniversite Oyunları şampiyonluğum var. Grand prix turnuvalarında madalyalara ve birçok uluslararası başarıya sahibim." dedi.

Tokyo Olimpiyatları'na kısa bir süre kaldığını hatırlatan Hatice Kübra, başarılarına bir yenisi daha eklemek istediğinin altını çizdi.

Kadınlar 57 kiloda Tokyo'da mücadele edecek milli sporcu, olimpiyat şampiyonluğu için çalıştığını söyledi.

Hatice Kübra İlgün, "Tokyo Olimpiyatları'nda hedefim altın madalya kazanmak. Kadınlarda ülkemiz adına eksik olan altın madalyayı kazanıp, ülkeme armağan etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Yeter ki inansınlar"

Türkiye'yi uluslararası müsabakalarda temsil etmenin gurur verici olduğunu belirten Hatice Kübra, "Ülkemizi, bayrağımızı yurt dışında en iyi şekilde temsil etmek için mücadele veriyoruz. Bu spor bizim işimiz ve biz bunu en iyi şekilde yapmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Milli tekvandocu, genç sporculara ise "Mücadeleyi bırakmasınlar, her zaman ellerinden geleni yapsınlar. Yeter ki inansınlar." tavsiyesinde bulundu.

Hatice Kübra, "Bizden sonra gelecek nesillerin de sadece başarılı olmak için değil, en azından kendilerini savunabilecekleri kadar bir spor dalı öğrenmelerini istiyorum." şeklinde görüş belirtti.

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