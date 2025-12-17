Türkiye, wushuda zirveyi bırakmıyor
Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı Abdurrahman Akyüz, Çin'de düzenlenen dünya şampiyonasında zirveye çıkarak bu branşta dünyanın en iyisi olduklarını gösterdiklerini söyledi.
Ankara
Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı ve AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Akyüz, 2025 yılı çalışmalarını AA muhabirine değerlendirdi.
Akyüz, Türkiye şampiyonalarını "Şehitlerimize rahmet Filistin'e destek" temasıyla ve büyük bir katılımla gerçekleştirdiklerini vurguladı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
2011 yılından beri dünya ve Avrupa federasyonlarında önemli misyonlar üstlendiklerini belirten Akyüz, "Wushunun gelişmesi için çok iyi hizmetlerimiz oldu. Bu da, bütün dünya devletleri tarafından takdirle karşılandı. Mücadelemiz devam ediyor, bütün engellemelere rağmen şuanda Avrupa'nın en iyisiyiz. 2023 yılında Avrupa şampiyonasına mükemmel bir ev sahipliği yaptık. Bütün hakemlerimiz adil bir yönetim sergiledi. Sonraki şampiyonalarda onlar hakemlik ve teknik yönetimini üstlendiği için Avrupa şampiyonalarına pasif bir katılım sağladık çünkü gerçekten kötü bir yönetim var." diye konuştu.
İnsan sağlığı için wushunun dünyanın en güzel sporu olduğunu dile getiren Akyüz, şöyle devam etti:
"Brezilya'daki Modern Dünya Şampiyonası'na 9 sporcuyla gittik, 3 madalya aldık. Brezilya'da tao branşına katılmadık çünkü taraflı bir hakem olduğundan dolayı protesto ettik ve şart koştuk; 'bundan sonraki dünya şampiyonalarında aynı hakemler olursa biz bu yarışmalara katılmayacağız' dedik. Çünkü açıkça sporcularımıza karşı bilerek haksızlık yapıyorlar. Avrupa'da da aynı şekilde zaten Avrupa ve dünya federasyonları birbirine entegre olmuş kötü bir yönetim sergiliyorlar. Bundan dolayı da olimpik olma yolundaki mücadelemiz maalesef eksik kalıyor."
"Çin'de 19'u altın 44 madalya kazandık"
Çin'deki dünya şampiyonasında uyarılarının dikkate alındığını dile getiren Akyüz, "Çin'de farklı bir hakem yönetimi vardı. Yine de Avrupa ve dünya federasyonundaki hakemlerin tesiri oldu bizim 8 birinciliğimizi engellediler. Senelerce çalışmanın bir sonucu olarak artık sporcularımız dünyanın en iyileri ve Çin'deki dünya şampiyonasında 19 altın, 17 gümüş, 8 bronz toplam 44 madalya elde ettik. Milli takımımız şampiyon oldu. Bu gerçekten zor bir başarıydı ve Allah'a şükür elde ettik. Orada bütün ülke takımları çocuklarımızı tebrik etti." şeklinde konuştu.
Bazı kategorilerde Çinli sporculardan daha iyi olduklarını anlatan Akyüz, "İşte Elif Akyüz...Onuncu dünya şampiyonluğunu almış. Özellikle ikili kılıçta dünyada onun emsali yok. Onun için bazı yarışmalardan bu ikili kılıç yarışmasını çıkardılar. Niye? Bunun favorisi belli işte; Elif Akyüz. Hakkını verirsek onu kimse geçemez. Zeynep Akyüz'ün dünyanın en iyisi olduğu koreografi stilini de modern yarışmalardan çıkardılar, daha önce bunlar vardı. Her şeye rağmen tao branşında dünyanın en iyisi olduğumuzu gösterdik." ifadelerini kullandı.
"Dünyadaki bütün mazlum insanların davası, davamızdır"
Bir wushucu olarak Türkiye'deki ve dünyadaki meselelere kayıtsız kalamayacaklarını vurgulayan Akyüz, açıklamasını şöyle sürdürdü:
"Filistin'deki vahşetin başladığı ilk aylarda 2023 Avrupa Şampiyonası'nda dünya şampiyonu sporcumuz Necmettin Erbakan Akyüz, Avrupa şampiyonluğu kürsüsünde Filistin bayrağı açtı ve Filistin'in sembolü dabke dansını yaparak tepkisini ortaya koydu. Bu kadar büyük yankı uyandıracağını beklemiyorduk ama gördük ki hakikaten Filistin davasına büyük bir manevi destek vermişiz. Bunu devam ettirdik, her yıl yaptığımız şampiyonalarda, 'Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek' adıyla şampiyonalarımızı yaptık. Necmettin Erbakan Akyüz sporcumuza bundan dolayı "Kudüs nişanı" ödülü verdiler. Cumhurbaşkanımız kendisine "dünya iyilik" ödülü verdi. Dünyadaki bütün mazlum insanların davası, davamızdır. Türkiye'de olan biten her şey de bizim meselemizdir."
Wushuda Avrupa ve dünya federasyonunun iyi yönetilmesi için çalıştıklarını da dile getiren Akyüz, "2023 Avrupa Şampiyonası'ndan sonra bu sene de Balkan Kupası'nda Bulgaristan'da mükemmel bir faaliyet gerçekleştirdik. Daha sonra İtalya'daki ulusal şampiyonayı mükemmel yönettik. Türkiye lider bir ülke, her yerde bunu gösteriyor, wushuda da gösteriyor." dedi.
"Türkiye, dünyada iyiliğin öncülüğünü yapıyor"
Aynı zamanda AK Parti MKYK Üyesi olan Akyüz, "İstanbul seçimleri öncesinde tarafımızı belli etmiştik. Bir wushucudan da beklenen şuurlu bir davranış ortaya koymaktır. İstanbul'da Murat Kurum demiştik neden Murat Kurum dediğimizin haklılığı şimdi ortaya çıktı. Şu an İstanbul'un hali ortada, Murat Kurum'un yaptıkları da ortada, iki yılda 350 bin konut yaparak 11 tane yıkılmış şehri yeniden imar ederek, böyle bir başarıyı ortaya koymuş birisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olamaması düşünülmeli." şeklinde görüş belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maddi ve manevi desteklerini her zaman hissettiklerini dile getiren Akyüz, "O yalnız Türkiye'nin değil bütün dünyadaki mazlumların umudu ve lideri, biz her zaman onunla beraberiz. Bütün wushucular da bu şuurdadır. Türkiye dünyada iyiliğin öncülüğünü yapıyor, dünyayı emperyalist ülkelere karşı bu vahşetten, bu zulümden kurtarma yolunda iyilik ve refah mücadelesi veren bir Türkiye var. Türkiye'nin lideri Cumhurbaşkanımız var." ifadelerini kullandı.
Yalova'da 13-28 Aralık'ta "Şehitlerimize rahmet Filistin'e destek" adıyla Türkiye Şampiyonası'nı düzenleyeceklerini de aktaran Akyüz, açıklamasını şu şekilde tamamladı:
"Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanımıza, Çevre ve Şehircilik Bakanımıza da diğer bakanlarımıza da teşekkür ediyorum. 2026'da Çin'den hocalar getirip Türkiye'de eğitimlerimizi güçlendirmek, Çin'e sporcularımızı götürüp daha iyi wushu eğitimi için çalışmalarımız devam edecek. Sakarya'ya yeni tesis kazandırma hazırlığı içindeyiz. Çin'de iki şehirdeki kamp merkezimizde seçtiğimiz sporcular çalışıyorlar."
Milli wushucular, 2025 yılında uluslararası şampiyonalarda 186 altın, 135 gümüş ve 142 bronz olmak üzere 463 madalyanın sahibi olarak bu branşta zirvede yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.