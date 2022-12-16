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Spor

Türkiye ve İtalya'nın voleybol federasyonları iş birliği anlaşması imzaladı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile İtalya Voleybol Federasyonu arasında altyapı, antrenör ve hakem eğitimi konularında iş birliği anlaşması imzalandı.

Erkan Tiryaki   | 16.12.2022
Türkiye ve İtalya'nın voleybol federasyonları iş birliği anlaşması imzaladı

Ankara

Yapılan açıklamaya göre, iş birliği anlaşmasının imzalandığı toplantıya TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Başkanı Aleksandar Boricic ve İtalya Voleybol Federasyonu Başkanı Giuseppe Manfredi katıldı.

Altyapı, antrenör ve hakem eğitimlerinde ortak çalışmalar yapılmasının karara bağlandığı anlaşmayı değerlendiren Mehmet Akif Üstündağ, "Bu güzel iş birliği hem Türkiye hem de İtalya için çok önemli bir ortaklık olacak. Bu ortaklığın Avrupa ve dünyadaki diğer federasyonlara örnek olacağını düşünüyoruz. Umuyorum çok kısa sürede bu işin meyvelerini göreceğiz." ifadelerini kullandı.

CEV Başkanı Aleksandar Boricic de anlaşmanın önemine dikkati çekerek, "Bu iş birliği, voleybol federasyonları ve bizim için çok önemli bir gelişme. Dünyanın en önemli iki federasyonunun voleybolun yarın daha güçlü hale gelmesi için enerjilerini birleştirmeleri, bizim için çok değerli bir konu. Sporcular, kulüpler için çok önemli bir gelişme. Avrupa voleybol ailesi olarak teşekkür etmek istiyorum. Biz, birlikte çalışmaya, daha iyi yarınlar için beraber olmaya hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

İtalya Voleybol Federasyonu Başkanı Manfredi ise "Söz konusu anlaşmanın voleybolu üst seviyeye taşıyacağına eminim. Sayın federasyon başkanlarına destekleri ve iş birlikleri için çok teşekkür ediyorum." diyerek düşüncelerini aktardı.


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