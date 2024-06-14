Türkiye Özel Sporcular 4x100 Metre Kadın Bayrak Takımı, dünya rekoru kırarak Avrupa şampiyonu oldu
Türkiye Özel Sporcular 4x100 Metre Kadın Bayrak Takımı, Virtus Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.
Ankara
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun açıklamasına göre, Aysel Önder, Reyhan Taşdelen, Fatma Damla Altın ve Esra Bayrak’tan oluşan takım, İsveç'in Uppsala kentinde düzenlenen organizasyonda şampiyonluğa ulaştı.
Ay-yıldızlı sporcular, 49,93 saniyelik dereceleriyle Rus takımının (50.99 saniye) 2017'de ele geçirdiği dünya rekorunu da kırdı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.