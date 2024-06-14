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Spor

Türkiye Özel Sporcular 4x100 Metre Kadın Bayrak Takımı, dünya rekoru kırarak Avrupa şampiyonu oldu

Türkiye Özel Sporcular 4x100 Metre Kadın Bayrak Takımı, Virtus Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Hüseyin Burak Demirer  | 14.06.2024 - Güncelleme : 14.06.2024
Türkiye Özel Sporcular 4x100 Metre Kadın Bayrak Takımı, dünya rekoru kırarak Avrupa şampiyonu oldu

Ankara

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun açıklamasına göre, Aysel Önder, Reyhan Taşdelen, Fatma Damla Altın ve Esra Bayrak’tan oluşan takım, İsveç'in Uppsala kentinde düzenlenen organizasyonda şampiyonluğa ulaştı.

Ay-yıldızlı sporcular, 49,93 saniyelik dereceleriyle Rus takımının (50.99 saniye) 2017'de ele geçirdiği dünya rekorunu da kırdı.

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