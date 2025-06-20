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Spor

Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda ikinci oldu

Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı, İtalya'da düzenlenen Uluslararası Açık Avrupa Şampiyonası'nın final maçında İtalya'ya 48-8 yenildi.

Fatih Çakmak  | 20.06.2025 - Güncelleme : 20.06.2025
Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda ikinci oldu

Ankara

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ferrara kentinde düzenlenen şampiyonada mücadele eden ay-yıldızlı takım, final müsabakasında İtalya ile karşılaştı.

Karşılaşmayı 48-8 kaybeden milli takım, Avrupa ikincisi oldu.

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