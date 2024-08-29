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Spor

Türkiye Motosiklet Federasyonu, Bekir Yunus Uçar'ın mirasına sahip çıkacak

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, Dünya Motokros Şampiyonası'nın Afyonkarahisar etabını en iyi şekilde gerçekleştirerek Bekir Yunus Uçar'ın anısını yaşatmak istediklerini belirtti.

Halil İbrahim Avşar  | 29.08.2024 - Güncelleme : 29.08.2024
Türkiye Motosiklet Federasyonu, Bekir Yunus Uçar'ın mirasına sahip çıkacak

Ankara

Afyonkarahisar, gelecek hafta Dünya Motokros Şampiyonası'na 7. kez ev sahipliği yapacak.

Organizasyonun Afyonkarahisar'da düzenlenmesinde önemli rol oynayan TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar, geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat etmişti.

TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, yaptığı açıklamada, Bekir Yunus Uçar'ın vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Bölgenin tanıtımı için büyük bir öneme sahip Dünya Motokros Şampiyonası'nı en iyi şekilde gerçekleştirmek, onun anısını yaşatmak adına çok önemli olacaktır. Şimdi daha da çok kenetlenme ve ülkemizin gücünü dünyaya gösterme vaktidir. Sayın başkanımızın emekleri ile bugünlere gelen Dünya Motokros Şampiyonası'nı ülkemizde kusursuz şekilde gerçekleştirmek boynumuzun borcudur." ifadelerini kullandı.

Organizasyona yoğun bir ilginin olduğunu vurgulayan Akülke, şunları kaydetti:

"Bu yıl Dünya Motokros Şampiyonası, görülmemiş bir ilgi ve rekorla gerçekleşecek. Başkanımız da bunu isterdi. Federasyon olarak bu mirası yarınlara taşımaya devam edeceğiz. Dünya Motokros Şampiyonası ile başarılarımıza başarı katmaya ve ülkemizi en iyi şekilde tanıtmaya devam edeceğiz. Ülkemizin kesişme noktası olan Afyonkarahisar'dan dünyaya seslenmek için sabırsızlanıyoruz. Dünya Motokros Şampiyonası ile tüm dünya ülkemizi konuşacak. Yoğun katılımcının yer alacağı şampiyonada, Türkiye'nin böylesine büyük bir organizasyonu başarıyla gerçekleştirerek dünya çapında en iyi şekilde temsil edildiği gösterilecek. Bu tür entegre organizasyonların başarısı, ülkemizin kenetlenmiş bir şekilde nasıl büyük projelere imza attığının bir kanıtı olacak."

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