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Spor

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Sayyıdan: 3 Aralık Engelliler Günü farkındalık için önemli

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Bugün, engelli bireylerin sorunlarının anlaşılması ve toplumsal farkındalık açısından önemli bir gün." dedi.

Sinem Er   | 03.12.2020
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Sayyıdan: 3 Aralık Engelliler Günü farkındalık için önemli

Ankara

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, engelli sorunlarının müzakere edildiği, çözüm yollarının arandığı 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün kamuoyunda engellilerin tanıtımı açısından da önemli olduğunu söyledi.

Engelli bireylere spor yaptırmanın, zihinsel ve bedensel gelişime olumlu etki oluşturduğunu belirten Sayyıdan, "Federasyonumuzun amacı engelli sporculara psikolojik açıdan uygun koşullar oluşturmak, diğer amacı ise uluslararası alanda performansı yüksek sporcuları milli takım çatısı altında toplayarak uluslararasında başarı elde etmelerini sağlamaktır. 3 Aralık Engelliler Günü, engelli bireylerin sorunlarının anlaşılması ve toplumsal farkındalık açısından önemli bir gün. Özellikle de salgın döneminde toplumsal duyarlılık ve yardımlaşmanın önemi daha çok anlaşıldı." ifadelerini kullandı.

Hasan Sayyıdan, salgın döneminde sporcuların zihinsel ve fiziksel performanslarını korumak için antrenmanların çevrim içi yapıldığını dile getirerek, "Bilindiği gibi, 2020 yılında Tokyo Paralimpik Oyunları yapılacaktı, Görme Engelli Türk Milli Takım sporcuları Paralimpik Oyunları'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için çalışmalarını sürdürürken ortaya çıkan Kovid-19 salgını nedeniyle olimpiyatlar bir yıl ertelendi. Son iki aydan itibaren, hazırlıklarımızı toplu antrenmanlara başlayarak sürdürdük. Federasyon olarak Paralimpik Oyunları'nda 4 ila 6 madalya almayı kazanmayı hedefliyorduk. Salgın süreci, hedefimizde herhangi bir sapmaya neden olmamakla birlikte sadece ülkemize hediye edeceğimiz madalyaların alınmasını geciktirdi. Hedefimiz doğrultusunda çalışmalara devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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