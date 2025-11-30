Türkiye, buz pateninde 2026 Kış Olimpiyatları'na 2 kota kazandı
Milli sporcular Furkan Akar ve Denis Örs, İtalya'da yapılacak 2026 Kış Olimpiyat Oyunları'na kısa kulvar sürat pateni (short track) branşında kota aldı.
Ankara
Türkiye Buz Pateni Federasyonunun açıklamasına göre Türkiye, Milano kentinde 6-22 Şubat 2026 tarihlerinde yapılacak organizasyonda short track branşında ilk kez iki sporcu ile yer alma hakkı kazandı.
Açıklamada, "Kota yarışmalarında dünyanın en iyi 32 sporcusu arasına girerek olimpiyat kotası elde eden sporcularımızı tebrik ediyoruz. Bu başarının kazanılmasında destekleri bulunan Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'a teşekkür ediyoruz. Sporcularımıza 2026 Kış Olimpiyat Oyunları'nda şimdiden başarılar diliyoruz." denildi.