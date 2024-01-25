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Spor

Türkiye Binicilik Federasyonu, seyislerini sertifikalandırıyor

Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Engin Tuncer, özel bir eğitim programı çerçevesinde seyisleri sertifikalandırdıklarını söyledi.

Can Öcal  | 25.01.2024 - Güncelleme : 25.01.2024
Türkiye Binicilik Federasyonu, seyislerini sertifikalandırıyor Fotoğraf: Erhan Elaldı / AA

İstanbul

Başkan Tuncer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 100 yıllık bir federasyon olduklarına dikkati çekerek,"Göreve geldiğimizden beri eksikliğini hissettiğimiz bir eğitimi gerçekleştirdik. Çok büyük değerlerimiz olan, atlarımızı emanet ettiğimiz seyisleri, Seyis Eğitimi İş Birliği Projesi ile ilk defa belgelendirdik." dedi.

Bilimsel destek olmadan başarı kazanılamayacağını dile getiren Hasan Engin Tuncer, "Özellikle iş güvenliği açısından bu çok önemli. Seyis eğitiminin bugüne kadar ihmal edildiğini gördük. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile birlikte Seyis Eğitimi İş Birliği Projesi'ni gerçekleştirdik. Hocalarımız, projede seyislere güzel bir eğitim verdi. Bu tarz eğitimler de devam edecek. Daha fazla seyisimizin bu eğitimi alması lazım. Üniversite veya meslek yüksekokulunu bitirip, bu belgeye sahip olmak isteyen arkadaşlar da sertifika alabilecek." diye konuştu.

Seyis Eğitimi İş Birliği Projesi'ni uzun vadede sürdüreceklerini aktaran başkan Tuncer, "Kendi personelimiz de dahil olmak üzere eğitimlere devam edeceğiz. Kastamonu'da bir binicilik lisesi açılması yönünde çalışmalara geçen sene başladık. Bu sene öğrencilerimiz genel kültür eğitimi alıyor. Daha sonra binicilik eğitimi alacaklar. Orada da performans sporcuları yetiştirmeyi amaçlıyoruz." şeklinde konuştu.

"Binicilerimiz, lig sistemiyle birlikte daha başarılı oldu"

Tuncer, federasyona farklı bir disiplin getirmeyi amaçladığını belirterek, "2023 yılında ilk kez lig sistemine geçtik. Bu sistem olmadığı zaman milli takım seçmelerinde ve diğer organizasyonlarda sıkıntı yaşıyorduk. Nereden referans alacağımız çok bilinmiyordu. Binicilerimiz, lig sistemiyle birlikte daha başarılı oldu. Sporcularımız, özellikle federasyonun organizasyonlarını tercih etti. 2023'te güzel bir süreç geçirdik. 2024'te de eksiklerimizi tamamlayıp daha kaliteli organizasyonlar yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Biniciliğin çok farklı bir spor olduğunu vurgulayan başkan Tuncer, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şu anda binicilik, maddi imkanı olanların yapabildiği bir spor. Bu sporu halka indirip, gençlerle buluşturmak istiyoruz. Biniciliği iş olarak gören arkadaşlar yetiştireceğiz. Olimpiyatlarda ve uluslararası organizasyonlarda başarı elde edeceğiz. Tabii ki bugünden yarına olacak bir iş değil. Aşağı yukarı 5 senede yapabileceğimiz bir şey. Maddi imkanı olmayan ve bu işi meslek edinecek kişilere ihtiyacımız var. Eskiden böyle arkadaşlar bünyemizde bulunmuş. Özellikle seyis çocukları veya astsubay çocukları geçmişte bu işe gönül vermişler. Evleri binicilik tesislerine yakın olan çocuklar da bu işte başarıya ulaşmış. Yapabileceğimiz çok şey var. Allah bize nasip ederse, özlediğimiz başarıya önümüzdeki 5 yıl içinde ulaşacağız. Türkiye'de doğmuş atlarla ilgili bir projemiz de var. Yakın zamanda onunla alakalı proje başlatacağız. Kocaeli'de atlı dayanıklılık branşı için tesis ayarladık. Atlı dayanıklılık organizasyonlarını orada gerçekleştireceğiz. Tüm bunları toparlayarak geliyoruz."

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