İstanbul'da binicilik tesisinde tanışan çiftin nikahı at üzerinde kıyıldı
Esenyurt Belediyesine ait binicilik tesisinde tanışan çift, at üzerinde dünyaevine girdi.
İstanbul
Esenyurt Belediyesi At Binicilik Tesisleri'nde eğitmenlik yapan Behçet Demir, bir süre önce binicilik eğitimi almak için tesislere gelen Dilara Eren ile tanıştı.
Evlenme kararı alan çift, nikah törenlerini sıra dışı bir şekilde gerçekleştirdi.
Binicilik tesislerinde yapılan nikah törenine, gelin ve damat at üstünde geldi. Demir ve Eren, imzaları yine at üzerinde attı.
Gelin ve damat, tören sonrası yapılan danslara yine at üzerinde eşlik etti.