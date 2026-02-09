Dolar
Fenerbahçeli futbolcu N’Golo Kante, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Gençlerbirliği maçı sonrası Chobani Stadı’nda açıklamalarda bulunuyor
logo
Gündem

İstanbul'da binicilik tesisinde tanışan çiftin nikahı at üzerinde kıyıldı

Esenyurt Belediyesine ait binicilik tesisinde tanışan çift, at üzerinde dünyaevine girdi.

Alper Korkmaz  | 09.02.2026 - Güncelleme : 09.02.2026
İstanbul'da binicilik tesisinde tanışan çiftin nikahı at üzerinde kıyıldı

İstanbul

Esenyurt Belediyesi At Binicilik Tesisleri'nde eğitmenlik yapan Behçet Demir, bir süre önce binicilik eğitimi almak için tesislere gelen Dilara Eren ile tanıştı.

Evlenme kararı alan çift, nikah törenlerini sıra dışı bir şekilde gerçekleştirdi.

Binicilik tesislerinde yapılan nikah törenine, gelin ve damat at üstünde geldi. Demir ve Eren, imzaları yine at üzerinde attı.

Gelin ve damat, tören sonrası yapılan danslara yine at üzerinde eşlik etti.

