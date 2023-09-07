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Spor

Türkiye Beyzbol Şampiyonası'nı Amatör Sporcular ve Spor Adamları Derneği kazandı

Salih Çolak Türkiye Beyzbol Şampiyonası'nda şampiyonluğa Amatör Sporcular ve Spor Adamları Derneği ulaştı.

Erkan Tiryaki  | 07.09.2023 - Güncelleme : 07.09.2023
Türkiye Beyzbol Şampiyonası'nı Amatör Sporcular ve Spor Adamları Derneği kazandı

Ankara

Şampiyona, 7 takımın katılımıyla Ankara Yenimahalle Hasan Doğan Stadı'nda gerçekleşti. Final müsabakasında Amatör Sporcular ve Spor Adamları Derneği ile İznik Belediyespor karşılaştı.

Rakibini 3-1 mağlup eden Amatör Sporcular ve Spor Adamları Derneği, organizasyonu şampiyonlukla tamamladı.

Şampiyonanın üçüncülük maçında ise Kemer Sarp ile 2019 Gözde takımları karşı karşıya geldi. Müsabakayı galibiyetle tamamlayan Kemer Sarp, üçüncü oldu.

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