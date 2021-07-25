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Spor, Tokyo 2020

Türkiye, 93. olimpiyat madalyasını Hatice Kübra İlgün ile kazandı

Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün'ün, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda 57 kiloda bronz madalya almasıyla Türkiye'nin olimpiyatlardaki madalya sayısı 93'e çıktı.

Emrah Oktay   | 25.07.2021
Türkiye, 93. olimpiyat madalyasını Hatice Kübra İlgün ile kazandı

Tokyo

Dünyanın en büyük spor organizasyonunda ilk kez Londra 1908'de temsil edilen Türkiye, sonrasındaki süreçte 6 farklı branşta 39 altın, 25 gümüş ve 27 bronz olmak üzere 91 madalya topladı.

Tekvandado günün ilk madalya mücadelesinde 68 kiloda milli tekvandocu Hakan Reçber maça çıktı. Bosna Hersekli rakibini yenen Hakan, Türkiye'ye 92. madalyayı getirdi.

Hakan'ın ardından madalya mücadelesini veren Hatice Kübra ise Sığınmacı Olimpik Sporcular Takımı'ndan İranlı Kimia Zenoorin Alizadeh'e üstünlük kurarak Türkiye adına oyunlardaki 93. madalyanın sahibi oldu.

Ay-yıldızlı sporcuların, olimpiyat oyunlarında kazandığı bronz madalya sayısı da 29'a yükseldi.

Tekvandoda 9. madalya

Hakan Reçber ve Hatice Kübra İlgün'ün elde ettiği dereceyle Türkiye'nin tekvandodaki olimpiyat madalyası sayısı 9'a yükseldi.

İlk kez Sidney 2000'de bronz alan Hamide Tosun ile olimpiyat madalyası kazanan Türk tekvandosu, başarılarını Atina 2004'te Bahri Tanrıkulu ile gümüş, Pekin 2008'de Azize Tanrıkulu ile gümüş, Servet Tazegül ile bronz madalya ile sürdürdü.

Milli tekvandocular, Londra 2012'de Servet Tazegül ile altın, Nur Tatar ile gümüş madalya alırken Nur, Rio 2016'da bronz madalyayla döndü.

Hakan, Türkiye adına olimpiyat madalyası alan 6. farklı tekvandocu olurken, Hatice Kübra da 7. isim olarak adını tarihe yazdırdı.

Tekvandonun madalya serisi

Milli tekvandocular, son 6 olimpiyatta da madalya elde etti.

Sindey 2000'de ilk madalyasını alan tekvandocular, sonraki 5 oyunları da boş geçmedi. Tekvandocular, Tokyo 2020'de ise iki kez kürsüye çıkma başarısı gösterdi.


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