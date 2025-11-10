Dolar
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Türkiye, 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda masa tenisinde kadın takımıyla gümüş, erkek takımıyla bronz madalya kazandı

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, masa tenisi branşında kadın takımı ile gümüş, erkek takımı ile bronz olmak madalya kazanma başarısını gösterdi.

Fatih Çakmak  | 10.11.2025 - Güncelleme : 10.11.2025
Türkiye, 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda masa tenisinde kadın takımıyla gümüş, erkek takımıyla bronz madalya kazandı Fotoğraf: Mohammed Saad/AA

Riyad

Riyad'da Bulvar SEF Arena'da oynanan masa tenisi müsabakalarında, Ece Haraç, Sibel Altınkaya ve Özge Yılmaz'dan oluşan milli takım, final maçında Mısır'a kaybederek gümüş madalyanın sahibi oldu.

Oyunlarda, İbrahim Gündüz, Talha Yiğenler ve Turgay Yılmaz'dan kurulu masa tenisi erkek takımı ise yarı final maçında Kazakistan'a mağlup oldu ve bronz madalyanın sahibi oldu.


