Türkiye, 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda masa tenisinde kadın takımıyla gümüş, erkek takımıyla bronz madalya kazandı
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, masa tenisi branşında kadın takımı ile gümüş, erkek takımı ile bronz olmak madalya kazanma başarısını gösterdi.
Riyad
Riyad'da Bulvar SEF Arena'da oynanan masa tenisi müsabakalarında, Ece Haraç, Sibel Altınkaya ve Özge Yılmaz'dan oluşan milli takım, final maçında Mısır'a kaybederek gümüş madalyanın sahibi oldu.
Oyunlarda, İbrahim Gündüz, Talha Yiğenler ve Turgay Yılmaz'dan kurulu masa tenisi erkek takımı ise yarı final maçında Kazakistan'a mağlup oldu ve bronz madalyanın sahibi oldu.
