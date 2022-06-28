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Spor

Türk takımlarının CEV Kupası'ndaki rakipleri belli oldu

Voleybolda bu sezon Türkiye'yi CEV Kupası'nda temsil edecek takımların rakipleri belirlendi.

Mutlu Demirtaştan   | 28.06.2022
Türk takımlarının CEV Kupası'ndaki rakipleri belli oldu

İstanbul

CEV'den yapılan açıklamaya göre kadınlar ve erkeklerde 2022-2023 sezonu Avrupa kupaları kuraları, Lüksemburg'da çekildi.

Kadınlar CEV Kupası ilk turunda Galatasaray HDI Sigorta, İtalya ekibi Savino Del Bene Scandicci, Türk Hava Yolları ise İsviçre takımı Viteos Neuchatel'in rakibi oldu.

Erkekler CEV Kupası'na ikinci turdan katılan Türk temsilcilerinden Fenerbahçe HDI Sigorta ile Romanya takımı SCM Craiova, Galatasaray HDI Sigorta ile Avusturya ekibi Union Raiffeisen Waldviertel ve Arkas Spor ile Belçika'dan Caruur Volley Gent eşleşti.

Kadınlarda ilk tur maçları, 13-15 ve 20-22 Aralık'ta yapılacak. Erkeklerde ise ikinci tur karşılaşmaları 8-10 Kasım ve 15-17 Kasım'da oynanacak.

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