Dolar
43.04
Euro
50.36
Altın
4,460.92
ETH/USDT
3,207.90
BTC/USDT
91,822.00
BIST 100
12,094.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Spor

Türk satranç sporcularından Panamerikan Üniversiteler Şampiyonası'nda 3 madalya

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Panamerikan Üniversiteler Şampiyonası'nda Türk satranç sporcularından Sıla Çağlar altın, Ekin Barış Özenir gümüş, Işık Can ise bronz madalya kazandı.

Fatih Çakmak  | 07.01.2026 - Güncelleme : 07.01.2026
Türk satranç sporcularından Panamerikan Üniversiteler Şampiyonası'nda 3 madalya Işık Can (solda) ve Sıla Çağlar (sağda)

Ankara

Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre, ABD'nin DuPage County kentinin Oak Brook bölgesindeki şampiyonada Kadın Uluslararası Usta (WIM) Sıla Çağlar, Uluslararası Usta (IM) Ekin Barış Özenir ve Büyük Usta (GM) Işık Can, kürsüye çıkma başarısı gösterdi.

Şampiyonada Saint Louis Üniversitesi ile yarışan WIM Sıla Çağlar genel kategoride kadın oyuncular arasında birinci oldu.

Rio Grande Üniversitesi adına mücadele eden IM Ekin Barış Özenir gümüş, Missouri Üniversitesi'nden GM Işık Can ise bronz madalya elde etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Uraloğlu'ndan Ankara'da düşen Libya uçağının incelenme sürecine ilişkin açıklama
KPSS ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarına yerleştirme sonuçları açıklandı
Yeşilaydan ekran bağımlılığına karşı farkındalık kampanyası
Hava yoluyla seyahat eden yolcu sayısında geçen yıl 247,2 milyonla Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı
Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Anıtkabir'i ziyaret etti
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Türk satranç sporcularından Panamerikan Üniversiteler Şampiyonası'nda 3 madalya

Türk satranç sporcularından Panamerikan Üniversiteler Şampiyonası'nda 3 madalya

Depremde zarar gören okul sıraları, kültürel figürlü satranç takımına dönüştürüldü

Milli satranç oyuncuları, yarın başlayacak Dünya Hızlı ve Yıldırım Şampiyonası'na katılacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet