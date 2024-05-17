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Spor

Türk kadın pilot Seda Kaçan, 19 Mayıs'ta İtalya'da piste çıkacak

Türk kadın pilot Seda Kaçan, TCR Avrupa Dayanıklılık Şampiyonası'nda takımı TEXACO Team AMS ile sezonun ikinci ayağı olan İtalya’da 19 Mayıs'ta piste çıkacak.

Dilek Erol  | 17.05.2024 - Güncelleme : 17.05.2024
Türk kadın pilot Seda Kaçan, 19 Mayıs'ta İtalya'da piste çıkacak

İstanbul

Takımdan yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Vallelunga pistindeki organizasyonda tek kadın pilot olarak yer alacak Seda Kaçan, takım arkadaşı İbrahim Okyay ile beraber mücadele edecek. Seda Kaçan, sezonun ilk ayağı olan Macaristan’da DSG kategorisinde birinci, genel klasmanda ikinci olarak çifte kürsü başarısı yakalamıştı.

Seda Kaçan, bu sezon Macaristan, İtalya ve Slovakya'da olmak üzere 4 ayak ve 8 yarış üzerinden gerçekleşen TCR Avrupa Dayanıklılık Şampiyonası'nda kendi kategorisini ilk sırada tamamlayarak Avrupa şampiyonu olmak istiyor.

Yarış öncesinde değerlendirmelerde bulunan Seda Kaçan, şunları kaydetti:

"26 yaşında karting eğitimi alarak başladığım motor sporları kariyerimde bugün geldiğim nokta benim için çok gurur verici. TCR Avrupa Şampiyonası'nın ilk ayağında başarılı sonuçlara imza attık. İtalya’da da bunu tekrarlamak istiyoruz. Sezonu Avrupa şampiyonu olarak tamamlamak için önemli bir virajdayız. Başta Doritos, Pepsi ve Sixt olmak üzere desteğini esirgemeyen sponsorlarıma teşekkür ediyorum. Bu başarılarda onların da payı büyük. İtalya'da da dereceye girerek 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nda ülkemize kürsü hediye etmek istiyorum."

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