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Spor

Türk hokeyinde Ümit Milli Kadın Takımı'nın Avrupa üçüncülüğü gururu

Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Karakan, İsviçre'de düzenlenen Salon Hokey Avrupa Gençler Şampiyonası'nda Ümit Milli Kadın Takımı'nın üçüncü olmasının gururunu yaşadıklarını belirtti.

Fatih Çakmak   | 15.01.2023
Türk hokeyinde Ümit Milli Kadın Takımı'nın Avrupa üçüncülüğü gururu

Ankara

Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, Luzern kentinde gerçekleştirilen şampiyonada millilerin elde ettikleri başarıyı değerlendirdi.

Ay-yıldızlı ümit kadın hokeycilerle gurur duyduğunu aktaran Karakan, "Cumhuriyet'imizin 100. yılındaki ilk madalyamıza Ümit Milli Kadın Takımı'mız ile ulaştık. Bu yıl ülkemize nice zaferler yaşatacağımıza inanıyorum. Türk hokeyi olarak son yıllarda yaptığımız atılım ile Avrupa'da kendi hokey ekolünü oluşturan ülke olarak görülüyoruz." ifadelerini kullandı.

Karakan, elde ettikleri başarıların yaşanmasında hokey camiasına desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanlığına, Spor Toto Teşkilat Başkanlığına ve devletin tüm sorumlu birimlerine teşekkür etti.

İsviçre'de düzenlenen Salon Hokey Avrupa Gençler Şampiyonası'nda Ümit Milli Kadın Takımı, üçüncülük maçında Ukrayna'yı 2-1 yenerek bronz madalya kazanmıştı.


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