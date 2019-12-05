Euro
6.39
Dolar
5.75
BIST 100
108,832.30
Altın
1,476.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere'de Cambridge Camisi'nin açılış törenine katılıyor Fransa'da Macron yönetiminin emeklilik reformunu protesto eden on binler, Paris sokaklarında
logo
Spor

Trabzonspor ve Antalyaspor, PFDK'ye sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, Trabzonspor, Antalyaspor ve Akdeniz temsilcisinin yönetim kurulu üyesi Murat Süğlün'ü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Emrah Oktay   | 05.12.2019
Trabzonspor ve Antalyaspor, PFDK'ye sevk edildi

Istanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trabzonspor, Antalyaspor ve Akdeniz temsilcisinin yönetim kurulu üyesi Murat Süğlün'ü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Trabzonspor'un TFF 1. Lig ekibi Altay ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçındaki talimatlara ayrıkı hareketi nedeniyle PFDK'ye gönderildiği bildirildi.

Antalyaspor'un ve Akdeniz temsilcisinin yöneticisi Murat Süğlün'ün ise internet sitesinden yapılan sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Körfez krizinde sona doğru
Uluslararası hukuk Rohingya testinden geçiyor
Cezayir’de başkanlık seçimi ve artan gerilim
Avrupa Bosna’yı bilir de bilmezden gelir
NATO üyeleri için Türkiye’yi anlama kılavuzu

Benzer haberler

Trabzonspor ve Antalyaspor, PFDK'ye sevk edildi

Trabzonspor ve Antalyaspor, PFDK'ye sevk edildi

Hamit Altıntop'un tercihi 'İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da saldırı' oldu

Trabzonspor kupada Altay'ı Sturridge ve Sörloth'un golleriyle geçti

Antalyaspor kupada farklı kazandı

Antalyaspor kupada farklı kazandı
A Milli Futbol Takımı iki hazırlık maçı yapacak

A Milli Futbol Takımı iki hazırlık maçı yapacak
Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri açıklandı