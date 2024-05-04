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Spor, Futbol

Trabzonspor Samsun'da 3 golle mağlup

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Yılport Samsunspor, sahasında Trabzonspor'u 3-1 yendi.

İlyas Gün  | 04.05.2024 - Güncelleme : 04.05.2024
Trabzonspor Samsun'da 3 golle mağlup Fotoğraf: Veysel Altun/AA

Samsun

Yeni 19 Mayıs Stadyumunu dolduran 30 bin Samsunspor taraftarları maç öncesinde "king of the north (kuzey'in kralı)" koreografisi yaptı.

14. dakikada Samsunspor penaltıdan kazandığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi takımın atağında Holse'nın ceza sahası içine ortasında topla buluşan Taylan Antalyalı, Umut Meraş'ın müdahalesi ile yerde kaldı. Bu pozisyonda hakem Abdulkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Taylan Antalyalı, topu ve kaleci Uğurcan Çakır'ı farklı köşelere gönderdi: 1-0.

28. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Samsunspor atağında Emre Kılıç'ın pasında ceza sahası içinde Raman toplu buluştu. Bu futbolcunun şutunda defansa çarparak havalanan meşin yuvarlağı Moundilmadji altıpas içinde kafa vuruşu ile ağlarla buluşturdu: 2-0.

32. dakikada Trabzonspor farkı bire düşürdü. Bordo-mavili takımın sol taraftan kazandığı serbest atışı Enis Bardhi kullandı. Kuzey Makedonyalı oyuncunun plasesinde yere çarpan meşin yuvarlak kaleci Okan Kocuk'u geçerek uzak köşeden filelere gitti: 2-1.

36. dakikada ev sahibi takım yeniden farkı 2'ye çıkardı. Samsunspor'un takımın sağ taraftan kazandığı köşe atışını Zeki Yavru kullandı. Bu futbolcunun ön direğe ortasında Trabzonsporlu Fernandez'in kafasına çarpan top uzak köşeden ağlara gitti: 3-1.

44. dakikada Enis Bardhi'nin yaklaşık 25 metreden sert şutunda, top direğin dibinden auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısını Samsunspor 3-1 önde bitirdi.

63. dakikada Trabzonspor'un atağında Pepe'nin pasında sağ çaprazda topla buluşan Evren Eren Elmalı'nın orta-şut karışımı vuruşunda kaleye giden meşin yuvarlağı kaleci Okan Kocuk son anda kornere çeldi.

74. dakikada misafir takımın kazandığı serbest atışı Enis Bardhi kullandı. Bu futbolcunun yerden şutunda kaleci Okan Kocuk kale çizgisi üzerinde topu iki hamlede kontrol etti.

88. dakikada Samsunspor'un ceza sahası çizgisi üzerinden kazandığı serbest atışı Holse kullandı. Danimarkalı oyuncunun yerden sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır'ın ellerine çarpan top oyun alanına geri döndü.

Karşılaşmayı Samsunspor, ilk yarıda bulduğu gollerle 3-1 kazandı.

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