Dolar
33.50
Euro
36.60
Altın
2,431.11
ETH/USDT
2,605.30
BTC/USDT
59,585.00
BIST 100
9,907.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Toprak Razgatlıoğlu'ndan, Superbike'ta şampiyona rekoru

Milli motosikletçi, 12'nci zaferini Yusuf Dikeç pozuyla hedefi "12"den vurarak kutladı.

Erkan Tiryaki  | 11.08.2024 - Güncelleme : 11.08.2024
Toprak Razgatlıoğlu'ndan, Superbike'ta şampiyona rekoru

Ankara

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Portekiz'deki 7. ayağının Superpole yarışını kazanarak peş peşe 12 galibiyetle şampiyona rekorunu kırdı.

Portimao kentindeki 4,6 kilometrelik Uluslararası Algarve Pisti'nde Superpole yarışında 10 tur sonunda Rokit BMW takımı pilotu Toprak, damalı bayrağı yine ilk sırada geçti.

Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda üst üste 12'inci yarışını kazanarak Alvaro Bautista ve Jonathan Rea ile paylaştığı rekorun tek sahibi oldu.

Şampiyona tarihine geçen ve zafer kutlamasını milli atıcı Yusuf Dikeç'in Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazandığı atış tarzıyla yapan Toprak Razgatlıoğlu, piste getirilen hedef tahtasını "12"den vurdu.

Puanını 340'a çıkaran pilotlar klasmanı lideri Toprak, en yakın takipçisi Nicolo Bulega (Ducati) ile arasındaki farkı da 87'ye çıkardı.

Toprak Razgatlıoğlu, Superbike şampiyona rekorunu geliştirdi

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Portekiz'deki 7. ayağının ikinci yarışını da birinci bitirdi.

Portimao kentindeki 4,6 kilometrelik Uluslararası Algarve Pisti'nde ikinci yarışta da finiş çizgisini ilk sırada geçen Toprak, üst üste 13. birinciliğini aldı ve bugün öğlen kırdığı peş peşe kazanma rekorunu geliştirdi.

Rokit BMW takımı pilotu Toprak'ın birinci olduğu yarışta Ducati takımından İtalyan sporcu Nicolo Bulega ikinci, Kawasaki Racing takımından İngiliz motosikletçi Alex Lowes üçüncü oldu.

Pilotlar klasmanında Toprak 365 puanla liderliğini sürdürürken en yakın takipçisi Nicolo Bulega ile arasındaki farkı da 92'ye yükseltti.

Sezonun 8. ayağı Fransa'da 6-8 Eylül'de koşulacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile telefonda görüştü
Tokat'ta ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Tuzla'daki şantiyede göçük altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti
Dışişleri Bakanlığı, Hırvatistan'da kaçırılan Türk vatandaşıyla ilgili açıklama yaptı
Ümraniye Nikah Sarayı'nın bitişiğindeki ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Benzer haberler

Toprak Razgatlıoğlu'ndan, Superbike'ta şampiyona rekoru

Toprak Razgatlıoğlu'ndan, Superbike'ta şampiyona rekoru

Toprak Razgatlıoğlu, Superbike'ta üst üste yarış kazanma rekorunu egale etti

Galatasaray'ın lig rekorları

Motosikletlerin tamiratını kafede yapıyor

Motosikletlerin tamiratını kafede yapıyor
Toprak Razgatlıoğlu Portekiz'de rekor için piste çıkacak

Toprak Razgatlıoğlu Portekiz'de rekor için piste çıkacak
Türkiye'den Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na rekor katılım

Türkiye'den Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na rekor katılım
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet