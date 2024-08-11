Toprak Razgatlıoğlu'ndan, Superbike'ta şampiyona rekoru
Milli motosikletçi, 12'nci zaferini Yusuf Dikeç pozuyla hedefi "12"den vurarak kutladı.
Ankara
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Portekiz'deki 7. ayağının Superpole yarışını kazanarak peş peşe 12 galibiyetle şampiyona rekorunu kırdı.
Portimao kentindeki 4,6 kilometrelik Uluslararası Algarve Pisti'nde Superpole yarışında 10 tur sonunda Rokit BMW takımı pilotu Toprak, damalı bayrağı yine ilk sırada geçti.
🇹🇷 Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda üst üste 12. yarışını kazanarak rekor kırdı.— AA SPOR (@aa_spor) August 11, 2024
🔫 Razgatlıoğlu, zaferini Yusuf Dikeç pozuyla kutladı.pic.twitter.com/JGxpnlmlEe
Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda üst üste 12'inci yarışını kazanarak Alvaro Bautista ve Jonathan Rea ile paylaştığı rekorun tek sahibi oldu.
Şampiyona tarihine geçen ve zafer kutlamasını milli atıcı Yusuf Dikeç'in Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazandığı atış tarzıyla yapan Toprak Razgatlıoğlu, piste getirilen hedef tahtasını "12"den vurdu.
Puanını 340'a çıkaran pilotlar klasmanı lideri Toprak, en yakın takipçisi Nicolo Bulega (Ducati) ile arasındaki farkı da 87'ye çıkardı.
Toprak Razgatlıoğlu, Superbike şampiyona rekorunu geliştirdi
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Portekiz'deki 7. ayağının ikinci yarışını da birinci bitirdi.
Portimao kentindeki 4,6 kilometrelik Uluslararası Algarve Pisti'nde ikinci yarışta da finiş çizgisini ilk sırada geçen Toprak, üst üste 13. birinciliğini aldı ve bugün öğlen kırdığı peş peşe kazanma rekorunu geliştirdi.
Rokit BMW takımı pilotu Toprak'ın birinci olduğu yarışta Ducati takımından İtalyan sporcu Nicolo Bulega ikinci, Kawasaki Racing takımından İngiliz motosikletçi Alex Lowes üçüncü oldu.
Pilotlar klasmanında Toprak 365 puanla liderliğini sürdürürken en yakın takipçisi Nicolo Bulega ile arasındaki farkı da 92'ye yükseltti.
Sezonun 8. ayağı Fransa'da 6-8 Eylül'de koşulacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.