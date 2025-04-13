Dolar
38.03
Euro
43.20
Altın
3,238.73
ETH/USDT
1,586.70
BTC/USDT
83,859.00
BIST 100
9,380.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Toprak Razgatlıoğlu, superpole yarışında 1'inci, ikinci yarışta ise 8'inci oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Hollanda'daki 3. ayağının superpole yarışında 1'inci, ikinci yarışta ise 8'inci oldu.

Erkan Tiryaki  | 13.04.2025 - Güncelleme : 13.04.2025
Toprak Razgatlıoğlu, superpole yarışında 1'inci, ikinci yarışta ise 8'inci oldu

Ankara

Assen şehrindeki 4,54 kilometrelik TT Circuit Assen Pisti'nde düzenlenen organizasyonda, superpole ve ikinci yarış gerçekleştirildi.

Rokit BMW takımı pilotu Toprak, superpole yarışını birinci sırada bitirdi. Toprak, Hollanda ayağının ikinci yarışında ise finiş çizgisini 8. sırada geçti. Toprak, bu sezon ikinci kez superpole yarışı kazanırken, bu sezon toplam 9 yarıştan 4'ünü kazanmış oldu.

Yarışta yer alan bir başka Türk sporcu Yamaha Motoxracing takımının pilotu Bahattin Sofuoğlu ise superpole yarışını 18'inci, ikinci yarışı ise 15'inci sırada bitirdi.

Hollanda'daki ikinci yarışı Pata Maxus Yamaha'dan Andrea Locatelli birinci, Aruba.it Racing'den Alvaro Bautista ikinci, GYTR GRT Yamaha'dan Remy Gardner ise üçüncü sırada tamamladı.

Son yarışı tamamlayamayan Aruba Ducati takımından Nicolo Bulega, genel klasmanda 136 puanla liderliğini sürdürdü. Toprak ise 115 puana yükselerek liderle olan puan farkını eritti.

Dünya Superbike Şampiyonası'nın 4. ayağı, 2-4 Mayıs'ta İtalya'da koşulacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya’da karbonmonoksit gazından etkilenen 5 kişiden 3'ü öldü
Meteoroloji'den Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı
Hava sıcaklıkları yarından itibaren artmaya başlayacak
Adalet Bakanı Tunç'tan İBB soruşturmaları kapsamındaki 14 tutuklunun nakline ilişkin açıklama
Bodrum'a "Marella Discovery 2" kruvaziyeri 1874 yolcu getirdi

Benzer haberler

Toprak Razgatlıoğlu, superpole yarışında 1'inci, ikinci yarışta ise 8'inci oldu

Toprak Razgatlıoğlu, superpole yarışında 1'inci, ikinci yarışta ise 8'inci oldu

Toprak Razgatlıoğlu, Superbike Hollanda ayağının birinci yarışında 4. oldu

İzmir'de kistik fibrozisli çocuklar için gökdelende tırmanma yarışı düzenlendi

Milli motosikletçiler, bu hafta sonunu yoğun geçirecek

Milli motosikletçiler, bu hafta sonunu yoğun geçirecek
Hollanda, Gazze'deki saldırılar nedeniyle İsrail Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Hollanda, Gazze'deki saldırılar nedeniyle İsrail Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı
Hollanda'da Müslümanlara yönelik ayrımcılık sistematik hale geldi

Hollanda'da Müslümanlara yönelik ayrımcılık sistematik hale geldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet