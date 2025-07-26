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Spor

Toprak Razgatlıoğlu, Superbike Macaristan ayağının ilk yarışını kazandı

Motosiklet sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Macaristan'daki 8. ayağının ilk yarışında birinci oldu.

Hüseyin Burak Demirer  | 26.07.2025 - Güncelleme : 26.07.2025
Toprak Razgatlıoğlu, Superbike Macaristan ayağının ilk yarışını kazandı Fotoğraf: Arpad Kurucz/AA

Ankara

Balatonfökajar kasabasındaki 4,1 kilometrelik Balaton Park Pisti'nde düzenlenen yarışların ilki sona erdi.

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Mücadeleye ilk sıradan başlayan Rokit BMW takımı pilotu Toprak, baştan sona üstün götürdüğü yarışta sezonun 13'üncü, kariyerinin 70. birinciliğini elde etti.

Aruba Ducati takımı sürücüleri Nicolo Bulega 2'nci, Alvaro Bautista 3. oldu.

Yamaha Motoxracing takımı adına yarışan Bahattin Sofuoğlu ise 15. sırayı aldı.

Puanını 370'e çıkaran Toprak, pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü. Red Bull pilotu Toprak, en yakın takipçisi Bulega ile arasındaki farkı 9'a yükseltti.

Yarın yapılacak Superpole yarışı ve ikinci yarış, sırasıyla TSİ 12.00 ve 15.00'te başlayacak.

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