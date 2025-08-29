TransAnatolia Rallisi yarın Bursa'da başlayacak
Yarın Bursa'da başlayacak 15. TransAnatolia Rallisi, 6 Eylül’de Bolu'da sona erecek.
Ankara
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun açıklamasına göre, dünyanın en zorlu yarışlarından biri olan "rally raid" kategorisindeki organizasyona 2025'te katılan sürücüler, 2190 kilometrelik parkuru tamamlamaya çalışacak.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Türkiye’nin yanı sıra Almanya, İtalya, İsviçre, Belçika, Romanya, İngiltere, Fransa ve Hollanda'dan 100’ün üzerinde pilot; otomobil, motosiklet, quad, SSV ve kamyon sınıflarında yarışacak.
Sporcular, bu yıl ilk kez Bursa’da başlayacak mücadelede Kütahya, Bilecik, Eskişehir, Afyon, Ankara, Konya, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Çorum, Kastamonu ve Çankırı üzerinden Bolu’ya ulaşacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.