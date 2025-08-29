Dolar
41.15
Euro
48.04
Altın
3,413.93
ETH/USDT
4,377.10
BTC/USDT
110,107.00
BIST 100
11,357.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

TransAnatolia Rallisi yarın Bursa'da başlayacak

Yarın Bursa'da başlayacak 15. TransAnatolia Rallisi, 6 Eylül’de Bolu'da sona erecek.

Hüseyin Burak Demirer  | 29.08.2025 - Güncelleme : 29.08.2025
TransAnatolia Rallisi yarın Bursa'da başlayacak

Ankara

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun açıklamasına göre, dünyanın en zorlu yarışlarından biri olan "rally raid" kategorisindeki organizasyona 2025'te katılan sürücüler, 2190 kilometrelik parkuru tamamlamaya çalışacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Türkiye’nin yanı sıra Almanya, İtalya, İsviçre, Belçika, Romanya, İngiltere, Fransa ve Hollanda'dan 100’ün üzerinde pilot; otomobil, motosiklet, quad, SSV ve kamyon sınıflarında yarışacak.

Sporcular, bu yıl ilk kez Bursa’da başlayacak mücadelede Kütahya, Bilecik, Eskişehir, Afyon, Ankara, Konya, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Çorum, Kastamonu ve Çankırı üzerinden Bolu’ya ulaşacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda teknik arıza nedeniyle yoğunluk oluştu
Türkiye ve dünya gündemi
Fidan: Dünyanın soykırım olarak tanımladığı gerçeklik var, Netanyahu'nun yapmaya çalıştığı kendi soykırımını kapatmak
Bakan Kacır: Türk gençleri artık çok iyi biliyorlar ki Türkiye'de onlara sunabileceğimiz her türlü imkan var
Emine Erdoğan: Bu büyük festivalin hayırlara vesile olmasını diliyorum

Benzer haberler

TransAnatolia Rallisi yarın Bursa'da başlayacak

TransAnatolia Rallisi yarın Bursa'da başlayacak

Orman yangınlarına müdahale ediliyor

Bursa'da bacağı ipe dolandığı için ağaçta mahsur kalan kargayı itfaiye kurtardı

Bursalı otomotiv firması dizayn ettiği yolcu taşıma araçlarını 22 ülkeye ihraç ediyor

Bursalı otomotiv firması dizayn ettiği yolcu taşıma araçlarını 22 ülkeye ihraç ediyor
Red Bull, motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu’na özel "kutu" tasarladı

Red Bull, motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu’na özel "kutu" tasarladı
Sinop ile Bursa'da çıkan orman yangınları kontrol altına alındı

Sinop ile Bursa'da çıkan orman yangınları kontrol altına alındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet