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Spor

Toprak Razgatlıoğlu 6 kez şampiyon Jonathan Rea'yi geçiş izni vermeyecek

Dünya Superbike Şampiyonası'nda Toprak Razgatlıoğlu, son 6 sezonun şampiyonu Jonathan Rea'in serisini sonlandıracak.

Fatih Çakmak   | 19.11.2021
Toprak Razgatlıoğlu 6 kez şampiyon Jonathan Rea'yi geçiş izni vermeyecek Fotoğraf: Johannes P. Christo / AA

Ankara

Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından 1988'den itibaren gerçekleştirilen Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WorldSBK) Kawasaki fabrika takımı pilotu Jonathan Rea, 6 şampiyonluk ile en fazla bu unvanı kazanan isim oldu.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda bu sezon 13 kez birinci olan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, yarın Endonezya'nın Uluslararası Mandalika Pisti'nde birincisi koşulacak sezonun son ayak yarışları öncesinde genel klasmanda en yakın rakibi Jonathan Rea'nın 30 puan önünde 531 puanla birinci sırada bulunuyor.

Yarın ve Pazar günü son iki yarışta istediği puanları toplayarak sezonu ilk sırada bitirmeyi hedefleyen milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, bunu başarması halinde Dünya Superbike Şampiyonası tarihinin ilk Türk şampiyonu olarak tarihe geçecek.

FIM tarafından 1988 yılından bu yana dünyanın çeşitli ülkelerinde düzenlenen Dünya Superbike Şampiyonası'nda ABD, Fransa, İngiltere, Avustralya, İtalya, Büyük Britanya ve İspanya pilotları şampiyon oldu.

Şampiyona tarihinde en fazla şampiyonluğu Kawasaki fabrika takımının pilotu Jonathan Rea 6 kez kazanarak elde etti.

WorldSBK'da Büyük Britanyalı Jonathan Rea 6, İngiliz Carl Fogarty 4, Avustralyalı Troy Baylis 3, İtalyan Maksimum Biaggi, ABD'li Colin Edwards, Doug Polen, Fred Merkel, İngiliz James Toseland ve Avusturalyalı Troya Korseri de 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

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