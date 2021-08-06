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Spor, Tokyo 2020

Tokyo Olimpiyat Oyunlarında Çin zirvedeki yerini korudu

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 14. gün tamamlanırken Çin, genel madalya sıralamasında zirvedeki yerini bırakmadı.

Ercan Doğan   | 06.08.2021
Tokyo Olimpiyat Oyunlarında Çin zirvedeki yerini korudu

Tokyo

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda günün madalya müsabakaları tamamlandı.

Oyunlarda 14. günün ardından 36 altın, 26 gümüş ve 17 bronz olmak üzere toplamda 79 madalyası bulunan Çin, sıralamanın zirvesinde yer aldı.

ABD 31 altın, 36 gümüş ve 31 bronz madalyayla ikinci sırada yer alırken ev sahibi Japonya 24 altın, 11 gümüş ve 16 bronz madalyayla üçüncü sıradaki yerini korudu.

Karate ve güreşte olmak üzere bugün 3 madalya alan Türkiye madalya sayısını 10'a çıkardı. Birer altın ve gümüşün yanı sıra 8 bronz madalyası bulunan Türkiye, buna rağmen 43'üncülükten 47. sıraya geriledi.

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