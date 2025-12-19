TMOK Türkiye Fair Play ödüllerini kazananlar belli oldu

Dolar
Spor

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin (TMOK) Fair Play Komisyonu tarafından belirlenen Türkiye Fair Play ödüllerini kazanan kişi ve kuruluşlar belli oldu.

Fatih Gazioğlu  | 19.12.2025 - Güncelleme : 19.12.2025
Ankara

TMOK'tan yapılan açıklamaya göre Fair Play Komisyonu üyeleri ve jürisi tarafından seçilen 22 kişi ve kurum ödüle layık görüldü.

Fair Play ödülü kazanlar arasında Umut Ünlü, Daniele Santarelli, Alperen Şengün, Toprak Razgatlıoğlu, Yusuf Dikeç, Recep Uçar, Kuzey Tunçelli, Gençlerbirliği Kadın Futbol Takımı, Öznur Cüre, Ata Atakul, Gülşah Sırakaya, Denizli Çamlık FK, Sakine Küçükakyüz, Melihşah Katman, Ejder Sözen, Ragıp Vural Tandoğan, Alp Pehlivan, Sakarya Harmanlıkspor, Selçuk Erdoğan, Boyabat Eğitim Spor Kadın Futbol Takımı gibi kişi ve kulüpler yer alıyor.

Ödüller, sahiplerine 23 Aralık Salı günü Ataköy Olimpiyatevi'nde düzenlenecek törenle verilecek.

Türkiye Fair Play ödül töreninde 2024 yılında Avrupa ve dünyadan fair play ödülü kazananlar ile 3. Dünya Fotoğraf Yarışması'nda dereceye girenlere de ödülleri takdim edilecek.

Törende ayrıca Beden Eğitimi Öğretmeni Ferhunde Tuba Üstünkal ile Tekirdağ Yeniçiftlik Nizamettin Demirdöven İlkokulu toplumsal fair play ödülü alacak.

