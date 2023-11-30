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Spor

TFF'den yeni dönem yayın ihalesiyle ilgili açıklama

Açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği Vakfı ile ortaklaşa kurduğu ihale komisyonu aracılığı ile yeni dönem yayın ihalesi detaylarını nihai aşamaya getirmiştir." denildi.

Ercan Çakar  | 30.11.2023 - Güncelleme : 30.11.2023
TFF'den yeni dönem yayın ihalesiyle ilgili açıklama

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni dönem yayın ihalesiyle ilgili açıklama yaptı.

TFF'nin internet sitesinden yayımlanan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği Vakfı ile ortaklaşa kurduğu ihale komisyonu aracılığı ile, yeni dönem yayın ihalesi detaylarını nihai aşamaya getirmiştir." denilerek, şu ifadelere yer verildi:

"29 Kasım 2023 tarihinde yayın ihalesi konusunda birlikte çalıştığımız uzman şirket HyperCube ile, 30 Kasım'da ise Kulüpler Birliği ile gerçekleştirdiğimiz toplantılar sonucunda, içinde play-off müsabakalarının da bulunduğu yeni bir lig tasarımı önerisini, öncelikli olarak kulüplerimizin değerlendirmelerine sunduğumuzu belirtiriz. Yayın ihalesi değerini hak ettiği karşılığa taşıyabilmek ve Süper Lig'in marka değerini mümkün olan en üst seviyeye çıkarabilmek için geliştirdiğimiz bu yeni modelin ve ihale paketlerinin detaylarını Kulüpler Birliğinin geri bildirimlerini aldıktan sonra kamuoyu ile paylaşacağımızı bildiririz."

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