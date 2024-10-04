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Spor

TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe ve Galatasaray'a verilen para cezalarını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Fenerbahçe ve Galatasaray'a verilen para cezalarını onadı.

Mutlu Demirtaştan  | 04.10.2024 - Güncelleme : 04.10.2024
TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe ve Galatasaray'a verilen para cezalarını onadı

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, çeşitli ihlaller nedeniyle Fenerbahçe Kulübünün aldığı 336 bin lira ve basın toplantısına katılmamasından dolayı sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho'ya verilen 150 bin lira para cezalarının onanmasını kararlaştırdı.

Tahkim Kurulu, çeşitli ihlaller sebebiyle Galatasaray Kulübüne verilen 553,5 bin lira para cezasının da onanmasına hükmetti.

Kurul ayrıca Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Muharrem Kaan Şakul'un müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle aldığı 21 gün hak mahrumiyeti cezasının 14 güne, 150 bin lira para cezasının ise 100 bin liraya indirilmesine karar verdi.

Rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men edilen Kasımpaşalı futbolcu Josip Brekalo'nun cezası da kurul tarafından onandı.

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