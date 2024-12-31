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Spor

Taraftar grubu ultrAslan'dan, köy çocuklarına yeni yıl sürprizi

ultrAslan UNI üyeleri, Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Kocainiş köyünde ziyaret ettikleri öğrencilere eğlenceli anlar yaşattı

Muhammed Onur Yavrutürk  | 31.12.2024 - Güncelleme : 31.12.2024
Taraftar grubu ultrAslan'dan, köy çocuklarına yeni yıl sürprizi Fotoğraf: Muhammed Onur Yavrutürk/AA

Bitlis

Galatasaray'ın taraftar grubu ultrAslan UNI üyeleri, Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Kacainiş köyüne yeni yıl öncesi yaptıkları sürpriz ziyarette öğrencilere hediye verdi.

UltrAslan UNI üyeleri tarafından yürütülen "uA UNI Kalpleri Isıtıyor" projesi kapsamında, 81 il temsilciliğinde toplanan mont, atkı, bere, eldiven ve kırtasiye malzemeleri Bitlis'e gönderildi.

Van, Erzurum, Bingöl, Muş ve Mersin'den kente gelen yaklaşık 50 kişilik grup, gönderilen ürünleri özenle paketleyerek ilçeye 50 kilometre uzaklıktaki Kocainiş köyüne götürdü.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle yaklaşık 3 saat süren zorlu yolculuk sonrası köye ulaşan gruptakiler, öğrencilere hediyelerini dağıttı, oyunlar oynadı.

- "Arkadaşlarımız öğrenciler için emek sarf etti"

UNI Doğu Anadolu Bölge Sorumlusu Burak Arslan, AA muhabirine proje kapsamında kırsaldaki çocuklarla bir araya geldiklerini söyledi.

Oyunlar oynayarak çocukları eğlendirdiklerini, mutlu bir gün geçirmelerini sağlamaya çalıştıklarını anlatan Arslan, şöyle konuştu:

"Birçok ilden arkadaşlarımızla minik kardeşlerimizin kalbini ısıtmaya çalıştık. Kar ve tipinin olduğu zorlu bölgelerden geçerek buraya geldik. Arkadaşlarımız öğrenciler için emek sarf etti. Çocukları mutlu edebilmek için imkanlarını seferber etti. Taraftar grubu olarak her zaman ihtiyacı olanların yanındayız. Çocuklarımız için elimizden gelenin daha fazlasını yapmaya hazırız. Buradaki kardeşlerimizi sevindirebildiysek ne mutlu bize."

Yedinci sınıf öğrencisi Utku Solmaz ise "Galatasaraylı ağabeylerimiz, ablalarımız köyümüze geldi. Kar yağışına rağmen bizi ziyaret ederek hediyeler getirdi. Oyunlar oynadık. Tüm arkadaşlarımız gibi ben de mutlu oldum. Hepsine teşekkür ederim." dedi.

Dördüncü sınıf öğrencisi Abdullah Sözügüzel de taraftar grubuyla oyun oynadıklarını belirterek, hediyeler için teşekkür etti.

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